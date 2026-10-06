به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، وحید جمالی معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان بوشهر، امروز دوشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۵ از حضور دو نفر از فعالان حوزه گردشگری استان در برنامه تلویزیونی «شونشینی» شبکه استانی بوشهر همزمان با هفته گردشگری خبر داد.

معاون گردشگری استان بوشهر با اشاره به اهمیت استفاده از ظرفیت رسانه در معرفی جاذبه‌ها و توانمندی‌های گردشگری استان اظهار کرد: حضور فعالان حوزه گردشگری در برنامه‌های تلویزیونی، فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیت‌های متنوع گردشگری بوشهر و آشنایی بیشتر مردم با توانمندی‌های این استان

او افزود: در این برنامه، ضمن گفت‌وگو با دو نفر از فعالان حوزه گردشگری استان، موضوعات مرتبط با ظرفیت‌های گردشگری بوشهر، جاذبه‌های تاریخی، فرهنگی، طبیعی و ساحلی و همچنین فرصت‌های موجود برای توسعه گردشگری مورد بررسی و تشریح قرار گرفت.

او ادامه داد: استان بوشهر با برخورداری از سواحل خلیج فارس، ظرفیت‌های گردشگری دریایی و ساحلی، آثار و بناهای تاریخی، بافت‌های تاریخی، روستاهای هدف گردشگری، اقامتگاه‌های بوم‌گردی، فرهنگ و آیین‌های بومی و ظرفیت‌های متنوع گردشگری، از مقاصد مهم گردشگری جنوب کشور به شمار می‌رود.

جمالی با بیان اینکه فعالان گردشگری نقش مهمی در معرفی ظرفیت‌های استان و توسعه این صنعت دارند، تصریح کرد: انتقال تجربیات فعالان این حوزه به مردم و گردشگران می‌تواند به شناخت بهتر ظرفیت‌های گردشگری بوشهر و تقویت فرهنگ سفر و گردشگری در استان کمک کند.

معاون گردشگری استان بوشهر خاطرنشان کرد: اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان در هفته گردشگری تلاش دارد با بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌های استان و حضور کارشناسان و فعالان این حوزه در برنامه‌های مختلف، ظرفیت‌های گردشگری بوشهر را بیش از گذشته معرفی و زمینه را برای رونق گردشگری و حمایت از فعالان این حوزه فراهم کند.

او گفت: رسانه ملی و به‌ویژه صداوسیمای مرکز بوشهر می‌تواند نقش مؤثری در معرفی جاذبه‌ها، رویدادها، ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری و توانمندی‌های فعالان گردشگری استان داشته باشد و استمرار این همکاری‌ها در مسیر توسعه گردشگری بوشهر مؤثر خواهد بود.

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