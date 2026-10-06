برگزاری دوره تخصصی آشنایی با بافت تاریخی – فرهنگی آران و بیدگل ویژه هنرجویان معماری

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمدجواد عبدلی امروز ۱۴ مهرماه با اعلام این مطلب گفت: این دوره تخصصی با همکاری اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان و هنرستان امام خامنه‌ای و باهدف پیوند آموزش‌های نظری باتجربه میدانی و آشنایی هنرجویان با ظرفیت‌های معماری و میراث تاریخی شهرستان برگزار شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان آران و بیدگل ادامه داد: بازدید از بوتیک هتل باران و بناهای تاریخی شهرستان که درگذشته محل استقرار نخستین بانک ملی آران و بیدگل بوده است، بخش دیگری از این برنامه آموزشی بود. این دوره با بازدید از عصارخانه تاریخی عصاری آران و بیدگل و آشنایی هنرجویان با ساختار و کارکرد عصارخانه، به پایان رسید.

عبدلی با تأکید بر اهمیت آموزش و آشنایی نسل جوان با میراث معماری، افزود: برگزاری دوره‌های آموزشی و بازدیدهای میدانی باهدف آشنایی هنرجویان معماری با میراث معماری و بافت‌های تاریخی و تقویت نگاه تخصصی آنان نسبت به ارزش‌های تاریخی و فنی این آثار، انجام می‌شود و می‌تواند زمینه‌ساز مشارکت بیشتر نسل جوان در حفاظت و صیانت از میراث‌فرهنگی در آینده باشد.

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