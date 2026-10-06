به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حسن گیاهی امروز سه‌شنبه ۱۴ مهر ماه ۱۴۰۵ گفت: این کاوش علمی به قصد لایه‌نگاری تاریخی و پی بردن به دوره‌های مختلف سکونتی، شیوه زندگی و معماری،حوادث تاریخی، خواناسازی برخی قسمت های دیواره های موجود در شارستان و ... در منظر فرهنگی شارستان شهر کهن نیشابور انجام و فرایند ثبت و ضبط و بررسی داده ها فرهنگی بدست آمده و...نیز همزمان توسط کارشناسان تیم کاوش انجام می‌شود.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان نیشابور ادامه داد: به همین منظور و تکمیل چرخه گردشگری و حفاظتی و رسیدن به برنامه مدیریتی شهر کهن و کمک به ثبت جهانی آن، با هماهنگی و رایزنی انجام شده، محدوده مورد کاوش هفته گذشته توسط قائم مقام و معاون میراث‌فرهنگی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مورد بازدید قرار گرفت.

گیاهی تصریح کرد: در این بازدید درخواست های شهرستان همچون اهمیت تملک بخش باقی مانده شارستان شهر کهن به مساحت ۱۷ هکتار، ادامه روند و پیش‌برد پرونده ثبت جهانی شهر کهن و ایجاد موزه بزرگ باستان‌شناسی نیشابور در ساختمان افلاک نما تاکید شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان نیشابور، محوطه شهرکهن نیشابور را بازمانده از دوره‌های مختلف ساسانی، سامانی، غزنوی، سلجوقی و ... عنوان کرد و افزود: بزرگی آن با شهرهایی مثل بغداد ( پایتخت خلافت عباسی) و قاهره و ... مقایسه می‌شده است.

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