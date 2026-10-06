۱۴ مهر ۱۴۰۵ - ۰۹:۲۱

انجام کاوش باستان‌شناسی در شارستان شهر کهن نیشابور

انجام کاوش باستان‌شناسی در شارستان شهر کهن نیشابور

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان نیشابور گفت: فصل نخست کاوش باستان‌شناسی شارستان شهر کهن نیشابور که در دل خود لایه‌های تمدنی از ادوار مختلف تاریخی را جای داده است با مجوز رسمی پژوهشکده باستان‌شناسی میراث فرهنگی کشور به سرپرستی لاله و لرزاده از چندی پیش آغاز شده و ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حسن گیاهی امروز سه‌شنبه ۱۴ مهر ماه ۱۴۰۵ گفت: این کاوش علمی به قصد لایه‌نگاری تاریخی و پی بردن به دوره‌های مختلف سکونتی، شیوه زندگی و معماری،حوادث تاریخی، خواناسازی برخی قسمت های دیواره های موجود در شارستان  و ... در منظر فرهنگی شارستان شهر کهن نیشابور انجام و فرایند ثبت و ضبط و بررسی داده ها فرهنگی بدست آمده و...نیز همزمان توسط کارشناسان تیم کاوش انجام می‌شود.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان نیشابور ادامه داد: به همین منظور و تکمیل چرخه گردشگری و حفاظتی و رسیدن به برنامه مدیریتی شهر کهن و کمک به ثبت جهانی آن، با هماهنگی و رایزنی انجام شده، محدوده مورد کاوش هفته گذشته توسط قائم مقام و معاون میراث‌فرهنگی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مورد بازدید قرار گرفت.

گیاهی تصریح کرد: در این بازدید درخواست های شهرستان همچون اهمیت تملک بخش باقی مانده شارستان شهر کهن به مساحت ۱۷ هکتار، ادامه روند و پیش‌برد پرونده ثبت جهانی شهر کهن و ایجاد موزه بزرگ باستان‌شناسی نیشابور در ساختمان افلاک نما تاکید شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان نیشابور، محوطه شهرکهن نیشابور را بازمانده از دوره‌های مختلف ساسانی، سامانی، غزنوی، سلجوقی و ... عنوان کرد و افزود: بزرگی آن با شهرهایی مثل بغداد ( پایتخت خلافت عباسی) و قاهره و ... مقایسه می‌شده است.

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کد خبر 1405071401616
محمدعلی علی نژاد
دبیر مرضیه امیری

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