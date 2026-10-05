به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، روز دوشنبه ۱۳ مهرماه، مراسم تکریم سعیده اکبری و معارفه حمزه قانع مبارکه به‌عنوان سرپرست جدید نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان مروست با حضور مدیرکل و جمعی از مسئولان میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان یزد و شهرستان در محل فرمانداری مروست برگزار شد.

در این مراسم، ضمن قدردانی از تلاش‌ها و خدمات سعیده اکبری در دوران مسئولیت، حمزه قانع مبارکه به‌عنوان سرپرست جدید نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان مروست معرفی شد.

در این مراسم بر ضرورت توجه به ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و گردشگری شهرستان مروست، حفاظت و صیانت از آثار و بناهای تاریخی، حمایت از هنرمندان و فعالان صنایع‌دستی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود برای توسعه گردشگری شهرستان تأکید شد.

همچنین حاضران ضمن قدردانی از اقدامات انجام‌شده در دوره مسئولیت پیشین، برای سرپرست جدید نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مروست در مسیر خدمت‌رسانی و تحقق اهداف این حوزه آرزوی موفقیت کردند.

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