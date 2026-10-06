به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، امیر کرم‌زاده امروز ۱۴ مهرماه، با اشاره به اهمیت تاریخی و معماری میدان امام(ره)(نقش‌جهان)، گفت: میدان نقش‌جهان به‌عنوان یکی از شاخص‌ترین مجموعه‌های تاریخی ایران و میراث جهانی، نیازمند حفاظت مستمر و توجه ویژه به‌تمامی اجزای معماری و منظر پیرامونی خود است و ساماندهی غرفه‌های طبقه فوقانی نیز با همین رویکرد انجام شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان ادامه داد: در این طرح، عملیات مرمت و ساماندهی درگاه‌های تخریب‌شده و جداره‌ها و عناصر معماری، اصلاح ناهماهنگی‌های بصری و ارتقای کیفیت منظر غرفه‌های طبقه فوقانی در محدوده تعیین‌شده انجام شد.

کرم‌زاده افزود: هدف از اجرای این طرح حفظ سیمای بصری و هماهنگی غرفه‌های طبقه دوم با ساختار معماری و منظر تاریخی میدان است. یکی از مهم‌ترین اصول در ساماندهی این محدوده، توجه به یکپارچگی منظر میدان و پرهیز از ایجاد عناصر و الحاقات نامتجانس بود. بر همین اساس، اقدامات انجام‌شده با رعایت ضوابط و ملاحظات حفاظتی مجموعه و باهدف ارتقای خوانایی معماری تاریخی میدان انجام شد.

او افزود: با اتمام این عملیات، بخش قابل‌توجهی از طبقه فوقانی میدان در این محدوده ساماندهی شده و امیدواریم این اقدام ضمن ارتقای کیفیت بصری میدان، زمینه را برای تداوم اعتبار و برنامه‌های حفاظتی و مرمتی در سایر بخش‌های مجموعه فراهم کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان تأکید کرد: حفاظت از میدان امام (ره)(نقش‌جهان) یک مسئولیت مشترک است و استمرار این روند نیازمند همکاری دستگاه‌های اجرایی، کسبه و بهره‌برداران و سایر متولیان است. رویکرد ما این است که در کنار حفاظت از اصالت تاریخی میدان، کیفیت حضور و بهره‌برداری از این مجموعه جهانی نیز ارتقا یابد.

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