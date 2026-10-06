به گزارش خبرنگار میراث آریا، غلامرضا یوسفی‌نژاد امروز۱۴ مهرماه ۱۴۰۵ با تأکید بر ضرورت آمادگی در برابر تهدیدات مختلف گفت: ما با تکیه بر تجربیات ارزشمند در مواجهه با بلایای طبیعی و دوران دفاع مقدس، تمامی تمهیدات لازم را برای حضور مؤثر در این مانور اندیشیدیم. تاریخ نشان داده است که اماکن تاریخی و میراث فرهنگی همواره در معرض تهدید بوده‌اند؛ همان‌طور که در حملات متجاوزان و به‌ویژه در حملات اخیر رژیم صهیونیستی و آمریکا به اماکن تاریخی و میراثی کشورمان شاهد تخریب‌های بی‌رحمانه برای حذف هویت ملت‌ها بوده‌ایم، ما را متعهد می‌کند تا با حداکثر آمادگی از گنجینه‌های ملی خود پاسداری کنیم.

دبیر ستاد مدیریت بحران اداره کل میراث فرهنگی فارس افزود: در این مانور، علاوه بر تیم‌های تخصصی و بسیج کارکنان اداره‌کل، مراکز تحت نظارت نیز در فرآیند تمرین مدیریت بحران مشارکت خواهند داشت تا آمادگی خود را برای مواجهه با شرایط اضطراری و مدیریت حوادث احتمالی محک بزنند.

یوسفی‌نژاد در خصوص محورهای عملیاتی این مانور تصریح کرد: اولویت ما در این تمرین‌ها، حفظ جان گردشگران و مسافران در کنار حفاظت از آثار است. مرور فرآیندهای تخلیه سریع، اسکان اضطراری، مدیریت شرایط بحرانی و به‌ویژه عملیات تخصصی مانند نصب سپرهای آبی و تجهیزات امنیتی برای صیانت از آثار، از جمله محورهای اصلی این مانور است تا نقاط قوت و موارد نیازمند بهبود در سریع‌ترین زمان شناسایی گردند.

او با اشاره به عملکرد موفقیت‌آمیز اداره‌کل در حوادث اخیر و جنگ‌های اخیر، اظهار کرد: هرچند در اتفاقات پیش‌آمده، با بهره‌گیری از تجهیزات امنیتی و نصب سپرهای آبی توانستیم از آثار حافظت کنیم، اما برگزاری مانورهای تمام‌عیار، تنها راه ارتقای توان پاسخگویی در شرایط واقعی و کاهش تلفات انسانی و مادی است.

دبیر ستاد مدیریت بحران اداره کل میراث فرهنگی فارس همچنین از مشارکت فعال بخش غیردولتی و شهرستان‌های همجوار شیراز خبر داد و تأکید کرد: ظرفیت‌های انسانی و تخصصی استان با هماهنگی کامل برای پشتیبانی از سناریوهای مانور به کار گرفته خواهند شد.

در پایان، یوسفی نژاد خاطرنشان کرد: آمادگی واقعی زمانی شکل می‌گیرد که وظایف، مسیرهای هماهنگی و شیوه واکنش در شرایط اضطراری، پیش از وقوع حادثه به طور عملی تمرین شده باشد تا در لحظه بحران، هیچ جای شک و تردیدی در اجرای سریع‌ترین و ایمن‌ترین عملیات وجود نداشته باشد.

مانور تمام‌عیار صلابت زاگرس روزهای ۱۴ و ۱۵ مهرماه با مشارکت گسترده دستگاه‌های اجرایی استان فارس برگزار می‌شود.

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