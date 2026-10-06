احیای سامانه نظارت تصویری سه بنای شاخص میدان امام (ره) اصفهان

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، امیر کرم‌زاده امروز سه‌شنبه ۱۴ مهرماه با اشاره بر اهمیت بهره‌گیری از زیرساخت‌های حفاظتی و فناوری‌های نوین در صیانت از آثار تاریخی گفت: پایش مستمر بناهای تاریخی و برخورداری از سامانه‌های نظارت تصویری فعال و پایدار، یکی از الزامات مدیریت و حفاظت از مجموعه‌های ارزشمند تاریخی است و به همین منظور، احیای سیستم نظارت تصویری سه بنای شاخص میدان امام(ره)(نقش‌جهان) در دستور کار قرار گرفت و به همت پایگاه جهانی میدان امام(ره)(نقش‌جهان) عملیات اجرایی آن به پایان رسید.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان ادامه داد: در این عملیات، ضمن شناسایی و رفع نواقص زیرساختی و ارتباطی، تجهیزات معیوب، اصلاح یا تعویض شد و با سرویس و راه‌اندازی مجدد دوربین‌ها و تجهیزات شبکه، امکان پایش تصویری مجدد این بناها فراهم شد.

جواد رحمتی، سرپرست پایگاه جهانی میدان امام(ره)(نقش‌جهان) نیز با تشریح اقدامات انجام‌شده در این زمینه، گفت: عملیات احیای سیستم نظارت تصویری شامل رفع ایرادات زیرساختی و ارتباطی، تعویض و اصلاح تجهیزات و آداپتورهای معیوب، اصلاح اتصالات و باکس‌های آسیب‌دیده، سرویس و نظافت دوربین‌ها، بازیابی دسترسی و تنظیمات دوربین‌ها و همچنین سرویس و ساماندهی رک‌ها و تجهیزات شبکه بود که با نظارت و تلاش کارشناسان اداره انفورماتیک اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان انجام شد.

سرپرست پایگاه جهانی میدان امام(ره)(نقش‌جهان) ادامه داد: با انجام این اقدامات، تصاویر دوربین‌ها مجدداً برقرارشده و امکان مانیتورینگ و پایش تصویری در سه بنای تاریخی مسجد جامع عباسی، مسجد شیخ لطف‌الله و عمارت عالی‌قاپو فراهم‌ شده است.

رحمتی با اشاره به اهمیت نگهداری و بهره‌برداری مستمر از زیرساخت‌های حفاظتی مجموعه افزود: هدف از این اقدام، احیای ظرفیت‌های موجود، افزایش پایداری سیستم و ارتقای قابلیت پایش تصویری بناهای تاریخی میدان امام(ره)(نقش‌جهان) بوده است. استمرار سرویس و نگهداری تجهیزات و رفع به‌موقع نواقص نیز در برنامه‌های پایگاه برای حفظ کارایی این زیرساخت قرار دارد.

او تأکید کرد: صیانت از آثار تاریخی نیازمند مجموعه‌ای از اقدامات کالبدی، حفاظتی و مدیریتی است و توسعه و نگهداری زیرساخت‌های نظارت تصویری می‌تواند در کنار سایر تمهیدات حفاظتی، نقش مؤثری در ارتقای مدیریت و حفاظت از این مجموعه جهانی ایفا کند.

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