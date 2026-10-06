۱۴ مهر ۱۴۰۵ - ۰۹:۳۹

محمود کربلایی احمد پیشکسوت و استاد تهیه‌کنندگی رادیو درگذشت

محمود کربلایی احمد پیشکسوت و استاد تهیه‌کنندگی رادیو درگذشت

محمود کربلایی احمد، از تهیه‌کنندگان پیشکسوت، محقق و چهره‌های باسابقه رادیو که سال‌ها در عرصه تهیه برنامه‌های ترکیبی و نمایشی، موسیقی و پژوهش‌های رادیویی فعالیت داشت، درگذشت.

به گزارش میراث‌آریا به نقل از روابط عمومی معاونت صدا، محمود کربلایی احمد، شهره به «استاد احمدی» در رادیو، از نخستین تهیه‌کنندگان رادیو بود که در طول سال‌های فعالیت خود، آثار و برنامه‌های متعددی را در حوزه‌های مختلف رادیویی تهیه و تولید کرد. همچنین وی بعد از تأسیس رادیو تهران با این شبکه همکاری کرد. 

کربلایی احمد تهیه برنامه عصرگاهی تابستان ۷۴ را برعهده داشت و در زمینه تهیه نمایش‌های رادیویی نیز از تهیه‌کنندگان توانمند و صاحب‌سبک به شمار می‌رفت.

تسلط محمود کربلایی احمد بر موسیقی کلاسیک و موسیقی بین‌الملل از ویژگی‌های برجسته فعالیت حرفه‌ای او بود. او همچنین در تهیه برنامه‌های ترکیبی فعالیت داشت و آرم برنامه «تقویم تاریخ» را ساخته بود.

این پیشکسوت رادیو در کنار فعالیت حرفه‌ای، در حوزه پژوهش و ترجمه آثار مرتبط با رادیو نیز فعالیت داشت و چند کتاب در زمینه تهیه‌کنندگی ترجمه کرد. او همچنین با انتقال دانش و تجربه خود به نسل‌های بعدی، در تربیت و پرورش جمعی از تهیه‌کنندگان و عوامل رادیو نقش داشت.

روابط عمومی معاونت صدا، درگذشت این پیشکسوت و استاد تهیه‌کنندگی رادیو را به جامعه هنری و رسانه‌ای و خانواده آن مرحوم تسلیت گفت.

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کد خبر 1405071401621
مریم قربانی‌نیا
دبیر مریم قربانی‌نیا

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