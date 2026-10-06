آموزش ۲ هزار راهبر اتوبوسرانی مشهد برای ارتقای خدمات به زائران و گردشگران

به گزارش خبرنگار میراث آریا، محسن شریعتی امروز سه‌شنبه ۱۴ مهر ماه ۱۴۰۵ با اشاره به برگزاری دوره آموزشی «ارتقای کیفی خدمات به زائران و گردشگران در حمل‌ونقل عمومی» اظهار کرد: این برنامه آموزشی با هدف ارتقای کیفیت خدمت‌رسانی به زائران و گردشگران، تقویت مهارت‌های ارتباطی و رفتاری راهبران و ارائه خدمات مطلوب‌تر به مسافران برگزار شد.

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی مشهد ادامه داد: در این دوره، محورهای اصلی ارتقای کیفی خدمات، نحوه تعامل با زائران و گردشگران و رعایت اصول خدمت‌رسانی در حمل‌ونقل عمومی مورد توجه قرار گرفت و محتوای آموزشی با رویکردی کاربردی و متناسب با شرایط کاری راهبران ارائه شد.

شریعتی با اشاره به گستره اجرای این برنامه آموزشی گفت: ۲ هزار نفر از راهبران سازمانی و بخش خصوصی در این دوره حضور داشتند که با احتساب چهار ساعت آموزش برای هر فراگیر، در مجموع ۸ هزار نفرساعت آموزش ارائه شد.

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی مشهد افزود: در آخرین روز برگزاری این دوره، پالیزوان، معاون برنامه‌ریزی و توسعه سازمان اتوبوسرانی مشهد به همراه نماینده اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی با حضور در کارخانه نوآوری شهرداری مشهد، از نزدیک در جریان روند اجرای دوره، محتوای آموزشی و نحوه ارائه آموزش‌ها به راهبران قرار گرفتند و بر اهمیت توجه به آموزش‌های مرتبط با ارتقای کیفیت خدمات، تقویت مهارت‌های حرفه‌ای و نقش راهبران در خدمت‌رسانی شایسته به زائران و گردشگران تأکید شد.

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی مشهد تصریح کرد: راهبران به‌عنوان یکی از مهم‌ترین حلقه‌های ارتباط مستقیم با شهروندان، زائران و گردشگران، نقش مهمی در کیفیت تجربه سفر و ارائه خدمات مطلوب حمل‌ونقل عمومی دارند؛ از این رو، توسعه مهارت‌های حرفه‌ای و توجه به کیفیت خدمت‌رسانی آنان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

شریعتی گفت: آموزش‌های هدفمند و مبتنی بر نیازهای واقعی شغلی، یکی از محورهای مهم توانمندسازی سرمایه انسانی سازمان اتوبوسرانی است و استمرار چنین برنامه‌هایی می‌تواند زمینه‌ساز ارتقای توانمندی راهبران و بهبود کیفیت خدمات حمل‌ونقل عمومی در شهر مشهد باشد.

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