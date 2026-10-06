۱۴ مهر ۱۴۰۵ - ۰۹:۴۳

آموزش ۲ هزار راهبر اتوبوسرانی مشهد برای ارتقای خدمات به زائران و گردشگران

آموزش ۲ هزار راهبر اتوبوسرانی مشهد برای ارتقای خدمات به زائران و گردشگران

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی مشهد گفت: دوره آموزشی «ارتقای کیفی خدمات به زائران و گردشگران در حمل‌ونقل عمومی» ویژه راهبران سازمانی و بخش خصوصی سازمان اتوبوسرانی مشهد، برگزار شد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، محسن شریعتی امروز سه‌شنبه ۱۴ مهر ماه ۱۴۰۵ با اشاره به برگزاری دوره آموزشی «ارتقای کیفی خدمات به زائران و گردشگران در حمل‌ونقل عمومی» اظهار کرد: این برنامه آموزشی با هدف ارتقای کیفیت خدمت‌رسانی به زائران و گردشگران، تقویت مهارت‌های ارتباطی و رفتاری راهبران و ارائه خدمات مطلوب‌تر به مسافران برگزار شد.

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی مشهد ادامه داد: در این دوره، محورهای اصلی ارتقای کیفی خدمات، نحوه تعامل با زائران و گردشگران و رعایت اصول خدمت‌رسانی در حمل‌ونقل عمومی مورد توجه قرار گرفت و محتوای آموزشی با رویکردی کاربردی و متناسب با شرایط کاری راهبران ارائه شد.

شریعتی با اشاره به گستره اجرای این برنامه آموزشی گفت: ۲ هزار نفر از راهبران سازمانی و بخش خصوصی در این دوره حضور داشتند که با احتساب چهار ساعت آموزش برای هر فراگیر، در مجموع ۸ هزار نفرساعت آموزش ارائه شد.

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی مشهد افزود: در آخرین روز برگزاری این دوره، پالیزوان، معاون برنامه‌ریزی و توسعه سازمان اتوبوسرانی مشهد به همراه نماینده اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی با حضور در کارخانه نوآوری شهرداری مشهد، از نزدیک در جریان روند اجرای دوره، محتوای آموزشی و نحوه ارائه آموزش‌ها به راهبران قرار گرفتند و  بر اهمیت توجه به آموزش‌های مرتبط با ارتقای کیفیت خدمات، تقویت مهارت‌های حرفه‌ای و نقش راهبران در خدمت‌رسانی شایسته به زائران و گردشگران تأکید شد.

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی مشهد تصریح کرد: راهبران به‌عنوان یکی از مهم‌ترین حلقه‌های ارتباط مستقیم با شهروندان، زائران و گردشگران، نقش مهمی در کیفیت تجربه سفر و ارائه خدمات مطلوب حمل‌ونقل عمومی دارند؛ از این رو، توسعه مهارت‌های حرفه‌ای و توجه به کیفیت خدمت‌رسانی آنان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

شریعتی گفت: آموزش‌های هدفمند و مبتنی بر نیازهای واقعی شغلی، یکی از محورهای مهم توانمندسازی سرمایه انسانی سازمان اتوبوسرانی است و استمرار چنین برنامه‌هایی می‌تواند زمینه‌ساز ارتقای توانمندی راهبران و بهبود کیفیت خدمات حمل‌ونقل عمومی در شهر مشهد باشد.

آموزش ۲ هزار راهبر اتوبوسرانی مشهد برای ارتقای خدمات به زائران و گردشگران

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کد خبر 1405071401622
محمدعلی علی نژاد
دبیر مرضیه امیری

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