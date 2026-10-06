به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، نودمین نشست از سلسله نشست‌های «شب ایران» با عنوان «شب پایداری ایرانی» و با محوریت «محیط‌زیست به مثابه زندگی» در فرهنگسرای اندیشه برگزار می‌شود.

محمدرضا وحدتی، دبیر نشست‌های «شب ایران»، با اشاره به موضوع این نشست گفت: شب پایداری ایرانی» فرصتی برای گفت‌وگو درباره محیط‌زیست، نه فقط به‌عنوان طبیعت پیرامون ما، بلکه به‌عنوان بخشی جدایی‌ناپذیر از زندگی، فرهنگ و آینده ایران است.

او افزود: در این نشست، محمد درویش، نویسنده و کنشگر محیط‌زیست، با طرح دغدغه‌های مهم زیست‌محیطی ایران، درباره این پرسش سخن خواهد گفت که چرا محیط‌زیست دیگر صرفاً یک موضوع تخصصی نیست، بلکه مستقیماً با کیفیت زندگی، آینده جامعه و سرنوشت نسل‌های بعدی گره خورده است.

وحدتی ادامه داد: در این نشست تلاش می‌شود مفهوم «پایداری» از یک واژه علمی و تخصصی فراتر رفته و به‌عنوان بخشی از فرهنگ و شیوه زندگی ایرانی مورد بررسی قرار گیرد؛ از شیوه مواجهه با آب، خاک و طبیعت گرفته تا مسئولیت اجتماعی ما در قبال سرزمینی که در آن زندگی می‌کنیم.

به گفته دبیر نشست‌های «شب ایران»، این برنامه قرار است از دریچه‌ای متفاوت به رابطه انسان ایرانی با طبیعت، مفهوم پایداری و آینده سرزمین بپردازد و زمینه‌ای برای گفت‌وگو درباره نقش محیط‌زیست در کیفیت زندگی و فرهنگ ایرانی فراهم کند.

نودمین نشست «شب ایران» با عنوان «شب پایداری ایرانی» سه‌شنبه ۱۴ مهرماه ۱۴۰۵ ساعت ۱۷ در فرهنگسرای اندیشه برگزار می‌شود.

این فرهنگسرا در تهران، خیابان شریعتی، نرسیده به پل سیدخندان، بوستان اندیشه قرار دارد.

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