به گزارش میراث آریا ، مجید عسگری، رئیس حوزه هنری خراسان رضوی گفت: نمایشگاه «ایران، سرای من» با هدف نمایش نگاه و روایت عکاسان از ایران و جلوه‌های گوناگون معماری، طبیعت، آیین و آداب و رسوم ایران جان، در نگارخانه اشراق حوزه هنری انقلاب اسلامی خراسان رضوی در مشهد برگزار می‌شود.

قدیر وقاری، دبیر نمایشگاه «ایران، سرای من» درباره این نمایشگاه اظهار کرد: نمایشگاه «ایران، سرای من» به صورت گروهی و با حضور جمعی از عکاسان برگزار خواهد شد و با توجه به اهمیت حمایت حوزه هنری از جریان‌های هنری و عکاسی در استان، گفت: برگزاری چنین رویدادهایی فرصت مناسبی برای ارائه آثار هنرمندان و ایجاد زمینه گفت‌وگو و تعامل میان عکاسان و علاقه‌مندان به هنر عکاسی فراهم می‌کند.

نمایشگاه گروهی عکس «ایران، سرای من» روز شنبه ۱۸ مهرماه ۱۴۰۵، ساعت ۱۷ افتتاح می‌شود و تا ۲۲ مهرماه ادامه خواهد داشت. ساعات بازدید از نمایشگاه در نوبت صبح ۱۰ تا ۱۳ و در نوبت عصر ۱۷ تا ۱۹:۳۰ خواهد بود.

در این نمایشگاه، ۴۰ اثر، متعلق به ۳۰ عکاس در نگارخانه اشراق حوزه هنری انقلاب اسلامی خراسان رضوی به نمایش گذاشته می‌شود.

عکاسان حاضر در نمایشگاه شامل امیرمهدی اسدی، محمدرضا پهلوان، مهرشاد و مانی پهلوان، مریم ترک، امیر حاج‌عباسی، مجتبی حسن‌پور، حنانه حلمی، محمد حورانفر، رضا رادپور، سعید ربیع‌زاده، فاطمه رنجبر، اسحاق ریگی، ارغوان رضایی، فاطمه درکی، هادی دهقان‌پور، سیدعلی سیدی، حمید سبحانی، معصومه ضابط‌نیا، محمدعلی علیمیرزایی، نسرین قشلاقی، مجتبی گیتی‌نژاد، سحر فتاح‌پور، حامد فلاح، دانیال نصیری، سحر نوروزی، قدیر وقاری، مهدی وقاری و ابوالفتح یوسفی است.

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