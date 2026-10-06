برگزاری نشست تخصصی بررسی و ساماندهی طرح هادی روستای هدف گردشگری «درسجین»

به گزارش خبرنگار میراث آریا، نشست تخصصی بررسی طرح هادی روستای هدف گردشگری درسجین، روز ۱۳ مهرماه ۱۴۰۵ در بنیاد مسکن شهرستان ابهر با هدف تدوین برنامه‌های جامع توسعه زیرساختی برگزار شد.

رضا میرزایی‌پور، در این نشست، ضمن اشاره به ظرفیت‌های بی‌نظیر روستای درسجین به عنوان یکی از قطب‌های گردشگری استان، اظهار کرد: روستای درسجین با تکیه بر بافت تاریخی و توانمندی‌های بومی خود، پتانسیل بالایی برای تبدیل شدن به مقصد برتر گردشگری در منطقه شمال‌غرب کشور دارد و ساماندهی طرح هادی آن، کلید دستیابی به این هدف است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ابهر افزود: هدف از برگزاری این جلسه، هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی برای رفع چالش‌های موجود، بهبود وضعیت گردشگری و بهره‌گیری حداکثری از پتانسیل‌های تاریخی و فرهنگی این منطقه است. ما معتقدیم که بدون هماهنگی بین‌بخشی و رعایت ضوابط میراث‌فرهنگی در اجرای طرح‌های عمرانی، توسعه پایدار گردشگری محقق نخواهد شد.

او در ادامه این جلسه که با حضور کارشناس معاونت گردشگری اداره‌کل استان، بخشدار مرکزی ابهر و نمایندگان بنیاد مسکن برگزار شد بیان کرد: روند اجرای طرح‌های توسعه‌ای و زیربنایی در این روستای باستانی مورد واکاوی دقیق قرار گرفت. حاضرین ضمن بررسی چالش‌های پیش‌روی سرمایه‌گذاران و اهالی، بر لزوم تسهیل در فرآیند اجرای طرح‌های عمرانی با رعایت اصول معماری و حفظ هویت کالبدی روستا تأکید کردند.

در پایان این نشست، محورهای اصلی طرح هادی با هدف ارتقای کیفیت خدمات بوم‌گردی، رفع موانع ساخت‌وساز در بافت‌های ارزشمند و بهینه‌سازی زیرساخت‌های رفاهی برای گردشگران در دستور کار قرار گرفت تا مسیر توسعه پایدار و اشتغال‌زایی برای مردم محلی درسجین هموار شود.

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