به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، امین کوگانی روز سه‌شنبه ۱۴ مهرماه اظهار کرد: دوره آموزشی رایگان گیوه‌بافی با حضور هنرجویان در شهرستان جوانرود برگزار شد و شرکت‌کنندگان با مراحل و شیوه‌های اصلی تولید گیوه آشنا شدند.

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی استان کرمانشاه افزود: گیوه‌بافی از هنرهای سنتی و ریشه‌دار منطقه است که افزون بر ارزش فرهنگی، ظرفیت مناسبی برای ایجاد اشتغال و کسب درآمد دارد. آموزش این مهارت به علاقه‌مندان می‌تواند زمینه حفظ و انتقال دانش بومی به نسل‌های جوان‌تر را فراهم کند.

او با اشاره به اهمیت حمایت از هنرمندان و هنرهای بومی گفت: برگزاری دوره‌های آموزشی فرصتی برای افزایش مهارت هنرجویان و آشنایی آنان با ظرفیت‌های بازار صنایع‌دستی است. هنرجویان پس از فراگیری اصول کار می‌توانند مسیر تولید محصولات باکیفیت و عرضه آن‌ها را دنبال کنند.

کوگانی ادامه داد: جوانرود به‌واسطه برخورداری از پیشینه فرهنگی و هنری، ظرفیت ارزشمندی در حوزه صنایع‌دستی دارد و توجه به آموزش رشته‌های بومی می‌تواند به رونق این ظرفیت کمک کند.

او ابراز امیدواری کرد برگزاری این دوره، ضمن تقویت مهارت‌های عملی شرکت‌کنندگان، زمینه گسترش گیوه‌بافی و حمایت از تولید صنایع‌دستی در شهرستان جوانرود را فراهم کند.

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