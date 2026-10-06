به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، فرید جواهر زاده امروز سه‌شنبه ۱۴ مهر ماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: در این رویداد که با هدف تبیین نقش نوآوری، خلاقیت و فناوری در توسعه صنایع دستی و معرفی یکی از دستاوردهای نوآورانه مرکز در استفاده از ظرفیت‌های هنرهای سنتی برگزار گردید، بیش از ۵۰ نفر از علاقه‌مندان، هنرمندان، فعالان حوزه صنایع دستی و دوستداران میراث فرهنگی حضور داشتند.

رئیس مرکز نوآوری و خانه خلاق میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی ادامه داد: در این نشست، موضوعاتی همچون تلفیق اصالت سنتی و طراحی خلاقانه معاصر، معرفی محصولات خلاق و کاربردی متناسب با نیازهای بازار امروز، نوآوری در کاربرد، فرم و ترکیب‌بندی و ایجاد مسیرهای جدید برای توسعه هنرهای دستی مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

جواهرزاده در حاشیه این رویداد با تأکید بر اهمیت حمایت از ایده‌های خلاقانه اظهار کرد: صنایع‌دستی به عنوان بخش مهمی از هویت فرهنگی و اقتصادی کشور، نیازمند نگاه نوآورانه و پیوند میان دانش سنتی، خلاقیت هنرمندان و نیازهای روز جامعه است، مرکز نوآوری و خانه خلاق میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با هدف ایجاد بستری برای رشد ایده‌ها، توانمندسازی هنرمندان و کمک به تجاری‌سازی محصولات خلاقانه فعالیت می‌کند.

او افزود: برگزاری چنین رویدادهایی فرصتی ارزشمند برای معرفی ظرفیت‌های پنهان هنرهای بومی، تقویت ارتباط میان هنرمندان و فعالان حوزه نوآوری و حرکت به سوی توسعه پایدار صنایع فرهنگی و خلاق است.

این رویداد با استقبال شرکت‌کنندگان همراه بود و بر ضرورت تداوم برنامه‌های آموزشی، تخصصی و حمایتی در حوزه صنایع خلاق و نوآورانه تأکید شد.

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