حفار غیرمجاز در تالش دستگیر شد

به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، محمدرضا امیدی راد، امروز سه‌شنبه ۱۴ مهر اظهار کرد: در پی گزارش واصله مبنی بر انجام حفاری غیرمجاز در یکی از اراضی شهرستان تالش، نیروهای یگان حفاظت میراث‌فرهنگی با همکاری پلیس آگاهی این شهرستان بلافاصله در محل حاضر شدند. فرد متخلف که در غیاب مالک زمین، قصد دست‌اندازی به حریم‌های تاریخی را داشت، پیش از هرگونه اقدام تخریبی در دام قانون افتاد.

او با تأکید بر اینکه صیانت از هویت تاریخی استان خط قرمز این یگان محسوب می‌شود، اظهار داشت: طی این عملیات ضربتی، متهم حین تلاش برای فرار شناسایی و دستگیرشد. همچنین در بازرسی‌های میدانی صورت‌گرفته، یک دستگاه فلزیاب پیشرفته کشف و ضبط شد که برای طی مراحل قانونی و تشکیل پرونده قضایی به مراجع ذی‌صلاح ارجاع می‌شود.

فرمانده یگان حفاظت اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گیلان در پایان ضمن قدردانی از هوشیاری مالک ملک و تعامل اثربخش فرماندهی انتظامی شهرستان تالش، خاطرنشان کرد: پایش‌های مستمر و همکاری‌های بین‌بخشی، عرصه‌ی فعالیت را برای متجاوزان به میراث نیاکانی تنگ کرده است. از مردم شریف و دوستداران تاریخ گیلان تقاضا داریم در صورت مشاهده هرگونه تحرکات مشکوک در اراضی دارای ارزش تاریخی، مراتب را به ضابطین یگان حفاظت میراث‌فرهنگی گزارش دهند تا در اسرع وقت برخوردهای قاطع قانونی صورت پذیرد.

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