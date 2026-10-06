به گزارش میراث‌آریا به نقل از روابط عمومی جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان، مراسم اختتامیه بخش بین الملل و بخش فیلم‌های کوتاه داستانی، پویانمایی، مستند و هوش مصنوعی سی و هشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان با حضور مدیران جشنواره و هنرمندان و اهالی رسانه شامگاه دوشنبه ۱۳ مهر در هتل کوثر برگزار شد.

این مراسم با حضور حامد جعفری دبیر جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان، امیر محزونیه عضو شورای سیاستگذاری جشنواره، سیدمهدی سیدین‌نیا مدیرکل فرهنگ و ارشاد استان اصفهان، امیرحسین ستوده‌فر دبیر اجرایی جشنواره و هنرمندانی چون نادره ترکمانی، گیتی خامنه، مهدی جعفری، سهیل موفق، مهین جواهریان، عمار تفتی، بابک نکویی، محمد مسلمی، علی فروتن، حمید گلی، علیرضا استادی، محمدرضا عباسیان، هادی نائیجی، علی کاظمی، ابراهیم شفیعی، سیاوش چراغی‌پور، علیرضا استادی، محمدرضا شریفی‌نیا، فرهاد توحیدی، محمدرضا شریفی نیا و… همراه بود.

این آیین با پخش سرود جمهوری اسلامی ایران و قرائت آیاتی چند از کلام‌الله مجید توسط مجتبی ملک‌محمدی قاری نوجوان آغاز شد.

پس از پخش کلیپی از این رویداد و اجرای زنده موسیقی، سمیرا جلیلیان به عنوان مجری روی صحنه آمد و به حاضران خیر مقدم گفت.

سپس حامد جعفری دبیر این رویداد پشت تریبون رفت و بیان کرد: اینجا اختتامیه بخش فیلم‌های کوتاه، پویانمایی و بین‌الملل جشنواره است، پیش از آمدن به این فکر می‌کردم برای اختتامیه بخش کوتاه، کوتاه صحبت کنم پس درباره این صحبت می‌کنم که چرا اصلا در جشنواره فیلم کوتاه داریم. به نظرم بسیاری از فیلمسازان مسیر فیلمسازی خود را از فیلم کوتاه آغاز می‌کنند، در اینجا یک نقطه تلاقی درست می‌شود چون فیلمسازان می‌خواهند در عین اینکه زبان و بیان سینمایی خود را پیدا کنند با مخاطب کودک و نوجوان ارتباط برقرار کنند.

او اضافه کرد: این نقطه تلاقی البته فرصت سخت و در عین حال آسان به ما می‌دهد چون ممکن است فیلمسازان‌ از جهان کودکان فاصله گرفته باشند پس برای دسترسی به جهان کودکان لازم است آن را کشف کنند، قد خم کنند و در برابر کودک تعظیم کنند تا با نگاه کودک به جهان نگاه کنند.

دبیر جشنواره تصریح کرد: کشف دنیای کودکان هم هنرمندی و هم دقت نظر و البته تلاش و آزمون و خطا لازم دارد یکی از کارکردهای جشنواره کشف استعدادها برای آینده‌سازی سینمای کودک و نوجوان است. فیلمسازان اینجا این فرصت را پیدا می‌کنند که در جشنواره با مخاطب ارتباط برقرار کنند، فیلم حرفه‌ای بسازند و نقطه تلاقی را به درستی کشف کنند پس وظیفه ماست به فیلم کوتاه هم بپردازیم‌.

او در پایان سخنانش گفت: در همین راستا در این چند روز با فیلمسازان کوتاه، هوش مصنوعی و پویانمایی دیدار داشتیم و وظیفه ما این است به فیلم‌های کوتاه توجه کنیم و مورد دقت قرار دهیم.

در ادامه پیام‌هایی ویدیویی از جانب داوران بخش بین‌الملل پخش شد که با توجه به محدودیت‌های پروازی نتوانسته بودند به ایران برسند.

سپس محمدرضا تشکری معاون امور بین‌الملل بنیاد سینمایی فارابی روی صحنه آمد و گفت: در بخش بین‌الملل ۱۱ اثر بلند مورد بازبینی قرار گرفت که ۴ فیلم ایرانی و بقیه خارجی بودند داوران دوست داشتند حضور داشته باشند اما امکانش مهیا نشد، ما لینک فیلم‌ها را برایشان فرستادیم، با داوران ایرانی هماهنگ کردیم و آرا را کسب کردیم که فرایند دشواری بود.

او اضافه کرد: ما از صاحبان آثار توانستیم پیام‌های ویدئویی از برگزیدگان دریافت کنیم و تندیس‌ها را به سفارتخانه‌های آنها تحویل خواهیم داد که به دستشان برسد.

داوران بخش فیلم‌های بلند بین الملل شامل آنتون شوارتز، ایمرن توبجین، مهین جواهریان، الأسعد الجمّوسی، فرهاد توحیدی بودند.

در ادامه فرهاد توحیدی و مهین جواهریان دو داور ایرانی بخش بین‌الملل روی صحنه آمدند و برندگان این بخش را اعلام کردند.

پروانه زرین بهترین فیلم به «قهرمان نیست» به کارگردانی ریما داس از هند و سنگاپور رسید.

پروانه زرین بهترین کارگردانی به «تولدت مبارک» به کارگردانی سارا گوهر از مصر اهدا شد.

دیپلم افتخار بهترین بازیگر دوحه رمضان برای فیلم «تولدت مبارک» رسید.

پروانه زرین بهترین دستاورد هنری یا فنی به «شگفت‌انگیز» به کارگردانی مارینا آندری هشکوپ و واندا رایمانووا از کرواسی، اسلواکی، اسلوونی، لتونی و صربستان تعلق گرفت.

جایزه ویژه هیات داوران به «دانته» به کارگردان و تهیه‌کنندگی لیندا هامبک از سوئد، دانمارک و نروژ رسید.

پروانه زرین بهترین بازیگر در بخش فیلم‌های بلند بین‌الملل به امیررضا محمدی سلیمانی برای فیلم «کوچ» اهدا شد.

داوران نوجوان بخش بین‌الملل جشنواره هادی البشا (سوریه)، گول اوهک (کره جنوبی)، امیرحسین بوزکور (ترکیه)، طالب جبور (عراق)، احمد ایمن گوک (ترکیه)، عمر نورزایی (افغانستان)، آرین رفیق‌احمد تامبولی (هند)، حسن مجتبی (نیجریه) بودند.

از طرف داوران نوجوان پروانه زرین بهترین فیلم بین الملل به «تولدت مبارک» به کارگردانی سارا گوهر از مصر تعلق گرفت.

پروانه زرین بهترین فیلم کوتاه بین‌الملل هم به ایوب گلکار برای «مکانیک» تعلق گرفت.

دیپلم افتخار فیلم کوتاه نیز به «کچل‌ها» به کارگردانی لیشکا سوفر از جمهوری چک اهدا شد.

در ادامه اختتامیه، بخش ملی با اجرای سیاوش چراغی‌پور پیگیری شد.

سپس با حضور بابک نکویی، امیررضا معتمدی و پرستو عسگرنجاد داوران آثار کوتاه پویانمایی و هوش مصنوعی جوایز این بخش اهدا شد.

پروانه زرین بهترین فیلم کوتاه هوش مصنوعی به کاوه کنعانی برای «زومپیا» رسید.

پروانه زرین بهترین سریال پویانمایی به آرش رازانی و آبتین یغماییان به «ساعت پویا (راز صندوق)» رسید.

پروانه زرین بهترین پویانمایی کوتاه به آمنه اربابون و امیر مهران برای «شیشه‌ای در قلب من» اهدا شد.

سپس با حضور هادی آفریده و زیور حجتی داوران بخش آثار کوتاه داستانی و مستند جوایز اهدا شد.

پروانه زرین بهترین مستند کوتاه به حدیث جان بزرگی برای «کوه راستین» تعلق گرفت.

جان بزرگی بعد از دریافت جایزه اش گفت: خوشحالم که این جایزه را دریافت کردم این جشنواره را از کودکی به یاد دارم، خوشحالم که بخش مستند به این رویداد اضافه شد، جایزه را به دخترم تقدیم می‌کنم که سختی های کار من را پذیرفته است. فیلم من درباره تاثیر جنگ بر کودکان بود آرزو دارم هیچوقت خون هیچ کودکی در ایران و هیچ کجای دنیا ریخته نشود.

پروانه زرین بهترین فیلم کوتاه داستانی به ایوب گلکار برای کارگردانی «مکانیک» اهدا شد.

سپس با حضور حامد جعفری، سیدمهدی سیدین‌نیا، امیر محزونیه، امیرحسین ستوده‌فر جایزه ویژه بخش میناب اهدا شد.

پیش از اهدای جایزه حامد جعفری در این بخش گفت: ما امسال همه بخش‌های جنبی را حذف کردیم و فقط بخش میناب را به یاد شهدای کودک میناب نگه داشتیم.

جایزه بخش ویژه بخش میناب به محمدحسین عباسی برای کارگردانی «ماکان» اهدا شد.

عباسی گفت: به عنوان فیلمساز کمترین کاری که می‌توانیم برای کودکان شهید میناب کنیم زنده نگه داشتن یاد آنهاست جایزه را به خانواده داغدار شهدای کودک میناب تقدیم می‌کنم.

در این مراسم گروه موسیقی «دیلمون» قطعاتی فولکلور را اجرا کرد.

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