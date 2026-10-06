به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، علی قربانی، معاون امور دهیاری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، روز دوشنبه ۱۳ مهرماه ۱۴۰۵ در جریان بازدید از روستای تاریخی و هدف گردشگری افین شهرستان زیرکوه، از مسجد جامع تاریخی این روستا بازدید کرد.

این بازدید با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی انجام شد.

در این بازدید، سید احمد برآبادی با معرفی ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و گردشگری افین، مسجد جامع تاریخی این روستا را از بناهای شاخص و ارزشمند تاریخی منطقه دانست و گزارشی از اقدامات انجام‌شده در حوزه حفاظت و مرمت آثار تاریخی روستا ارائه کرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی همچنین بر ضرورت صیانت از بافت تاریخی افین، معرفی ظرفیت‌های میراث‌فرهنگی و تقویت زیرساخت‌های گردشگری این روستای هدف گردشگری تأکید کرد.

قربانی معاون امور دهیاری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، نیز در این بازدید با ظرفیت‌های تاریخی و گردشگری افین آشنا شد و بر ضرورت توجه بیشتر به ظرفیت روستاهای هدف گردشگری، حفاظت از میراث‌فرهنگی و تقویت زیرساخت‌های مورد نیاز برای رونق گردشگری و توسعه اقتصادی روستاها تأکید کرد.

در ادامه، حاضران از بخش‌های مختلف مسجد جامع تاریخی افین بازدید کردند و ظرفیت‌های این بنای تاریخی در زمینه معرفی میراث‌فرهنگی منطقه و جذب گردشگران مورد بررسی قرار گرفت.

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