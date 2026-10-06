 نظارت بر کیفیت خدمات؛ ضامن توسعه گردشگری شهرستان ابهر

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، روز دوشنبه ۱۳ مهرماه ۱۴۰۵، تیم نظارتی این اداره با حضور رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ابهر و جمعی از کارشناسان معاونت گردشگری اداره‌کل استان زنجان و کارشناسان شهرستانی، از مجتمع گردشگری «شاتوت» بازدید کردند.

رضا میرزایی‌پور در حاشیه این بازدید نظارتی با تأکید بر اهمیت نقش مجتمع‌های گردشگری در تقویت صنعت توریسم منطقه، اظهار کرد: پویایی صنعت گردشگری در گرو ارائه خدمات با کیفیت و رعایت دقیق استانداردهای ابلاغی است. هدف ما از این بازدیدهای مستمر، تنها نظارت نیست، بلکه هم‌افزایی با بخش خصوصی برای رفع نواقص احتمالی و بهبود تجربه گردشگران است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ابهر افزود: مجتمع گردشگری شاتوت از جمله مراکز فعال در شهرستان است که پتانسیل بالایی در جذب گردشگران دارد. در این بازدید، ضمن ارزیابی وضعیت زیرساخت‌های رفاهی، استانداردهای خدمات‌رسانی، رعایت ضوابط بهداشتی، ایمنی محیطی و همچنین نحوه پذیرایی از مسافران مورد بررسی دقیق کارشناسی قرار گرفت.

او در پایان با اشاره به رویکرد حمایتی اداره میراث‌فرهنگی نسبت به سرمایه‌گذاران قانون‌مدار خاطرنشان کرد: سیاست ما بر حمایت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی استوار است تا در سایه تعامل دوجانبه، شاهد ارائه بهترین خدمات به میهمانان و گردشگران در شهرستان ابهر باشیم. ارائه خدمات مطلوب، اصلی‌ترین رکن در ماندگاری گردشگر و رونق اقتصادی منطقه است و امیدواریم با همکاری مدیریت مجتمع‌های گردشگری، شاهد بهبود روزافزون در این حوزه باشیم.

میرزایی‌پور در ادامه این بازدید، تیم کارشناسی با بررسی بخش‌های مختلف این مجتمع، بر لزوم ارتقای کیفی تجهیزات و همچنین انطباق کامل با دستورالعمل‌های جاری وزارت میراث‌فرهنگی تأکید کردند.

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