دومین نمایشگاه عرضه و فروش محصولات بانوان کارآفرین همدان افتتاح شد

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دومین نمایشگاه عرضه و فروش محصولات توانمندیهای بانوان کارآفرین اقتصادی استان با حضور فعالان حوزه کارآفرینی و صنایعدستی در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی همدان افتتاح شد. در این نمایشگاه ۲۷ نفر از صنعتگران و هنرمندان صنایعدستی استان حضور دارند و آثار و تولیدات خود را در قالب ۳۶ غرفه به بازدیدکنندگان عرضه کردهاند. محصولات ارائهشده در این رویداد در ۱۲ رشته صنایعدستی شامل سفال و سرامیک، مصنوعات چرمی، مصنوعات چوبی، معرق چوب، تراش سنگهای قیمتی و نیمهقیمتی، نقاشی روی شیشه، زیورآلات سنتی، مکرومهبافی، عروسکبافی، رودوزیهای سنتی، قلاببافی و تابلوفرش به نمایش درآمده است. این نمایشگاه از ۱۳ تا ۱۷ مهرماه، هر روز از ساعت ۱۶ تا ۲۱ در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی همدان پذیرای علاقهمندان است.
کد خبر 1405071401636
دبیر محمد آوخ
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