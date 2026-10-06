آغاز مرمت آرامگاه قاجاری سیدطاهر تفاخ در شوش

به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، علی بویری امروز سه‌شنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۵ با اشاره به آغاز عملیات اجرایی مرمت بقعه سیدطاهر اظهار کرد: آرامگاه سید طاهر تفاخ در کنار رود شاوور در فاصله پنج کیلومتری شمال شهر شوش و در حریم محوطه میراث جهانی بر روی تپه ای باستانی در فاصله‌ای نزدیک در ۱۵۰متری از تپه‌های باستانی جعفرآباد واقع شده است.

مدیر پایگاه میراث جهانی شوش افزود: این اثر تاریخی یکی از ارزشمندترین و معدود بناهای تاریخی دوره قاجار در شهرستان شوش است که تاریخ ساخت آن به ۱۳۲۳ هجری قمری می‌رسد.

او با تاکید بر مشارکت جوامع محلی در حفاظت از میراث‌فرهنگی خاطرنشان کرد: در سال‌های گذشته اقداماتی با هدف ساماندهی آرامگاه توسط متولیان بقعه با نظارت میراث فرهنگی صورت گرفت.

بویری با اشاره به ویژگی‌های معماری این بنای تاریخی توضیح داد: پلان بنا از بیرون به شکل مستطیل و از درون به شکل چلیپا است. گنبد بنا نیز از نوع آجری گردچین و یک پوسته است که روی یک کاربندی قرار دارد.

او ادامه داد: ورودی آرامگاه در ضلع شمالی است. این ورودی در گذشته دارای تاق‌های هلالی کاشی‌کاری شده بود که بر اثر گذشت زمان آسیب‌های فراوانی دید و براثر مداخلات گذشته تخریب شده بودند ولی در این فصل از عملیات اجرایی حفاظت و مرمت این تاق‌های هلالی احیا و بازسازی شدند.

بویری گفت: تکمیل نماها مطابق با شوهد و مستندات موجود، اصلاح ناودان‌ها، اجرای کف‌فرش پیرامون بنا و اجرای اندود گچ فضای داخلی بقعه از جمله اقداماتی است که هم‌جهت با پروژه حفاظت، ساماندهی و مرمت آرامگاه تاریخی سیدطاهر در این فصل است.

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