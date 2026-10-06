به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مهدی اسحاقی سه‌شنبه ۱۴ مهر۱۴۰۵ با اشاره به برنامه‌های آموزشی و علمی پیش‌بینی‌شده برای هفته گردشگری در مازندران اظهار کرد: این برنامه‌ها با هدف ارتقای دانش و مهارت فعالان صنعت گردشگری، آشنایی با فناوری‌های نوین، توسعه بازاریابی و تقویت رویکردهای نوآورانه در این حوزه برگزار می‌شود.

معاون گردشگری مازندران افزود: در بخش کارگاه‌های آموزشی، موضوعاتی همچون «برنامه دیجیتال و هوش مصنوعی برای بازاریابی گردشگری»، «کاربردهای علمی هوش مصنوعی در مدیریت بازاریابی و فروش اقامتگاه‌های بوم‌گردی»، «اصول میزبانی و پذیرایی؛ مدیریت کیفیت و رضایت مشتری»، «از مبدأ تا مقصد؛ هوش مصنوعی گردشگری مسئولانه را چگونه تقویت می‌کند؟»، «مدیریت کیفیت و رضایت مشتری، مدیریت مصرف انرژی و آب، مدیریت پسماند و نحوه برخورد با افراد کم‌توان در تأسیسات گردشگری» و «روایت زمان در صنایع‌دستی» ارائه خواهد شد.

او ادامه داد: همچنین کارگاه‌هایی با محور «فناوری‌های نوین در کارآفرینی گردشگری با هوش مصنوعی و شیوه بازاریابی صنایع‌دستی»، «چگونه هنر دستی خود را به یک کسب‌وکار دیجیتال تبدیل کنیم؟» و «لینکدین در گردشگری؛ از حضور حرفه‌ای تا شبکه‌سازی و بازاریابی» در برنامه هفته گردشگری قرار دارد.

اسحاقی با اشاره به برگزاری فم‌تورهای آموزشی در این هفته گفت: آشنایی با ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی شهر بابل، بازدید آموزشی از روستاهای بخش بندپی بابل و بازدید از روستای درزی‌کلا، روستای ثبت ملی فعال در زمینه حصیربافی، از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در قالب تورهای آموزشی است.

معاون گردشگری مازندران همچنین از برگزاری چهار نشست علمی با همکاری پارک علم و فناوری استان خبر داد و گفت: بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و فناورانه، به‌ویژه در حوزه هوش مصنوعی و تحول دیجیتال، می‌تواند زمینه‌ساز توسعه گردشگری هوشمند و ارتقای خدمات گردشگری در استان باشد.

اسحاقی خاطرنشان کرد: مجموعه این برنامه‌های آموزشی، علمی و میدانی با هدف توانمندسازی فعالان گردشگری، معرفی ظرفیت‌های کمترشناخته‌شده استان و حرکت به سمت گردشگری نوآورانه و مسئولانه در هفته گردشگری برگزار می‌شود.

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