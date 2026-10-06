به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سید احمد برآبادی در دیدار خانواده سرلشکر شهید کاظمی، روز دوشنبه 13 مهرماه 1405 با ادای احترام به مقام شامخ شهید کاظمی، خانواده‌های معظم شهدا را از سرمایه‌های ارزشمند معنوی جامعه دانست و بر ضرورت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و انتقال ارزش‌های دفاع مقدس به نسل‌های آینده تأکید کرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی همچنین با اشاره به جایگاه روستاها در حفظ و انتقال فرهنگ، آداب و رسوم و هویت بومی و ملی، اظهار کرد: روستاها علاوه بر ظرفیت‌های اقتصادی، گردشگری و صنایع‌دستی، گنجینه‌ای از فرهنگ و ارزش‌های ماندگار هستند و معرفی این ظرفیت‌ها می‌تواند نقش مهمی در توسعه و پویایی مناطق روستایی داشته باشد.

در پایان این دیدارکه با هدف پاسداشت مقام والای شهدا، تکریم خانواده‌های معظم شهدا و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام برگزار شد، از خانواده سرلشکر شهید کاظمی تجلیل و یاد و خاطره این شهید والامقام گرامی داشته شد.

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