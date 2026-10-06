به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، روستاها و مناطق عشایری، خاستگاه اصلی فرهنگ، اصالت و هنرهای سنتی ایران هستند. در همین راستا و همزمان با روز ملی روستا و عشایر، جشنواره‌ای با هدف پاسداشت این هویت ارزشمند و معرفی ظرفیت‌های بی‌نظیر این مناطق، به همت دبیرخانه ستاد برگزاری روز ملی روستا و عشایر شهرستان خدابنده برگزار می‌شود.

معصومه شیری، با اشاره به تأثیر مثبت این‌گونه جشنواره‌ها بر توسعه پایدار مناطق روستایی اظهار کرد: روستاهای هدف گردشگری و مناطق عشایری، موتور محرک گردشگری تجربه‌محور هستند. چنین جشنواره‌هایی نه تنها فضایی برای نمایش محصولات بومی، صنایع‌دستی و سنت‌های کهن است، بلکه بستری است برای تعامل مستقیم گردشگران با جوامع محلی و درک عمیق‌تر از سبک زندگی روستایی است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان خدابنده در ادامه با دعوت از علاقه‌مندان برای حضور در این رویداد تصریح کرد: این جشنواره که با هدف ترویج فرهنگ غنی روستایی برگزار می‌شود، روز ۱۸ مهرماه ۱۴۰۵ از ساعت ۱۵ الی ۱۷ در شهر قیدار و به میزبانی مجموعه بوم‌گردی دهکده آریایی پذیرای عموم مردم، گردشگران و علاقمندان به طبیعت‌گردی خواهد بود.

او افزود: تلفیق زیبایی‌های فصل پاییز با میراث فرهنگی روستایی در این جشنواره، فرصتی کم‌نظیر برای معرفی قابلیت‌های بوم‌گردی منطقه است. بازدیدکنندگان در این برنامه شاهد جلوه‌های دیدنی از فرهنگ روستایی، نمایش محصولات ارگانیک و صنایع‌دستی، اجرای آیین‌های سنتی و معرفی ظرفیت‌های گردشگری منطقه خواهند بود.

شیری در پایان ابراز امیدواری کرد: اجرای این برنامه توسط ستاد برگزاری روز ملی روستا و عشایر شهرستان خدابنده، بتواند گامی در راستای ایجاد شور و نشاط اجتماعی، حمایت از تولیدات روستایی و عشایری و همچنین معرفی بیشتر ظرفیت‌های بوم‌گردی استان زنجان به هموطنان باشد.

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