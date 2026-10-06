به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، ششمین نشست فیلم‌گپ انجمن راهنمایان گردشگری البرز، روز چهارشنبه، ۱۴ مهرماه در مؤسسه فرهنگی و زبان‌های خارجی نصیر، شعبه عظیمیه، برگزار شد و جمعی از فعالان و علاقه‌مندان گردشگری، میراث فرهنگی و حوزه‌های مرتبط در آن حضور داشتند.

این برنامه با نمایش مستند «تخت سلیمان» آغاز شد؛ اثری که بستری برای پرداختن به یکی از مهم‌ترین محوطه‌های تاریخی ایران و بازخوانی بخشی از پیشینه فرهنگی و تاریخی کشور در دوره ساسانی فراهم کرد.

پس از نمایش مستند، پژمان مظاهری‌پور، سازنده مستندهای باستان‌شناسی، و کامران کشیری، مدرس و پژوهشگر اساطیر و فرهنگ ایران باستان، درباره این اثر و موضوعات مرتبط با دوره ساسانی برای حاضران سخن گفتند.

در این بخش، ضمن ارائه توضیحاتی درباره این مستند، برخی موضوعات تاریخی و فرهنگی مرتبط با دوره ساسانی مورد توجه قرار گرفت و اهمیت شناخت و روایت درست میراث تاریخی ایران در فرآیند معرفی جاذبه‌های گردشگری مطرح شد.

یکی از بخش‌های متفاوت این نشست، پرداختن به نقش فناوری‌های نوین در صنعت گردشگری بود؛ موضوعی که با توجه به شعار و محور جهانی گردشگری در سال جاری و تأکید بر دستور کار دیجیتال و هوش مصنوعی برای طراحی گردشگری، در برنامه مورد توجه قرار گرفت.

در همین راستا، کلیپی از شرکت «دانیکس»، فعال حوزه هوش مصنوعی و حامی این برنامه، برای حاضران نمایش داده شد. طرح این موضوع در کنار نمایش مستندی درباره تخت سلیمان، دو سوی یک مسیر را در گردشگری امروز به تصویر کشید؛ مسیری که از شناخت، حفاظت و روایت میراث فرهنگی آغاز می‌شود و می‌تواند با استفاده از ابزارهای دیجیتال و فناوری‌های نوین، به شیوه‌های تازه‌ای برای معرفی و تجربه مقصدهای گردشگری منتهی شود.

در واقع، بخشی از ظرفیت گردشگری ایران در دل آثار تاریخی و فرهنگی نهفته است و بخش دیگری از فرصت‌های پیش‌رو، به نحوه معرفی و عرضه این ظرفیت‌ها وابسته است؛ موضوعی که فناوری‌هایی همچون هوش مصنوعی می‌توانند در بازتعریف شیوه‌های ارتباط گردشگر با مقصد نقش داشته باشند.

در ادامه این برنامه، کلیپی از جاذبه‌های گردشگری استان البرز که توسط سارا غلامرضایی ساخته شده بود، به نمایش درآمد. نمایش این کلیپ، فرصتی برای توجه دوباره به ظرفیت‌های گردشگری البرز بود؛ استانی که در کنار قرار گرفتن در مجاورت پایتخت، از تنوعی از جاذبه‌های طبیعی، تاریخی و فرهنگی برخوردار است و معرفی تصویری این ظرفیت‌ها می‌تواند بخشی از فرآیند شناساندن مقاصد گردشگری استان به مخاطبان باشد.

تأکید بر تداوم فعالیت فعالان گردشگری در شرایط دشوار، بخش دیگری از پیام این نشست بود؛ نشستی که علاوه بر پرداختن به موضوعات تاریخی و فرهنگی، تلاش داشت فرصتی برای گردهمایی فعالان این حوزه و تقویت ارتباط میان بخش‌های مختلف جامعه گردشگری فراهم کند.

ششمین فیلم‌گپ انجمن راهنمایان گردشگری البرز در هفته گردشگری، در شرایطی برگزار شد که گذشته تاریخی ایران و آینده فناورانه گردشگری در یک برنامه کنار یکدیگر قرار گرفتند؛ از تخت سلیمان و میراث دوره ساسانی تا هوش مصنوعی و ابزارهای دیجیتال، موضوعاتی که هر یک به شکلی با مسئله مهم گردشگری امروز یعنی چگونگی شناخت، روایت و معرفی بهتر ظرفیت‌های یک مقصد ارتباط دارند.

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