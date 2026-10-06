به گزارش خبرنگار میراث‌آریا،‌ حسنعلی فولادی، با اشاره به برپایی نمایشگاه معرفی و عرضه آثار هنرمندان خراسان جنوبی در هشتی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی اظهار کرد: این نمایشگاه از ۱۱ مهرماه با هدف معرفی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های هنرمندان صنایع‌دستی استان برپا شده و آثار هنرمندان در ۲۰ کانتر به نمایش درآمده است.

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی افزود: در این نمایشگاه مجموعه‌ای از آثار و محصولات هنرمندان خراسان جنوبی در رشته‌های گره‌چینی، رودوزی‌های سنتی، صنایع‌دستی چرمی، خراطی و حجم‌تراشی، سفال و سرامیک، نساجی سنتی و تراش سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی عرضه شده است.

او ادامه داد: انجمن صنایع‌دستی خراسان جنوبی به نمایندگی از هنرمندان استان در این نمایشگاه حضور دارد و آثار و محصولات هنرمندان رشته‌های مختلف را با هدف معرفی ظرفیت‌های صنایع‌دستی استان به بازدیدکنندگان عرضه می‌کند.

فولادی با اشاره به اهمیت معرفی محصولات و هنرهای بومی استان گفت: برگزاری نمایشگاه‌هایی از این دست، فرصت مناسبی برای معرفی تنوع رشته‌های صنایع‌دستی، توانمندی هنرمندان و ظرفیت‌های تولیدی خراسان جنوبی و همچنین ایجاد زمینه برای توسعه بازار و فروش محصولات صنایع‌دستی استان است.

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی تأکید کرد: حضور هنرمندان و عرضه مستقیم آثار صنایع‌دستی در چنین فضاهایی می‌تواند به معرفی هرچه بیشتر هنرهای بومی خراسان جنوبی، ارتباط با مخاطبان و فعالان این حوزه و فراهم شدن زمینه‌های جدید برای توسعه بازار محصولات کمک کند.

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