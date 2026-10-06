۱۴ مهر ۱۴۰۵ - ۱۱:۳۲

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان همدان

میز گردشگری سلامت در همدان تشکیل می‌شود

میز گردشگری سلامت در همدان تشکیل می‌شود

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان از تشکیل میز تخصصی گردشگری سلامت در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمدرضا اکبری سه‌شنبه ۱۴ مهر، در نشست بررسی ظرفیت‌های گردشگری سلامت استان همدان، بر ضرورت تشکیل و فعال‌سازی میز تخصصی گردشگری سلامت و بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی، پزشکان و فعالان این حوزه برای توسعه گردشگری درمانی تاکید کرد.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان با اشاره به ظرفیت‌های قابل توجه استان در حوزه سلامت و درمان، اظهار کرد: توسعه گردشگری سلامت یکی از حوزه‌های مهم و درآمدزا در صنعت گردشگری است و استان همدان با برخورداری از مراکز درمانی، پزشکان متخصص و زیرساخت‌های گردشگری می‌تواند نقش موثری در جذب بیماران خارجی به‌ویژه از کشورهای همسایه ایفا کند.

او با تاکید بر ضرورت پیگیری مستمر موضوعات مطرح‌شده در جلسات تخصصی، افزود: هر موضوعی که در حوزه گردشگری سلامت مطرح می‌شود باید با جدیت دنبال شود و به مرحله اجرا برسد، ظرفیت‌ها و پیشنهادهای ارائه‌شده از سوی فعالان این حوزه نباید بدون پیگیری باقی بماند و لازم است روند اجرای برنامه‌ها به‌صورت مستمر رصد شود.

اکبری با اشاره به پیشنهاد راه‌اندازی مرکز ارزیابی و هدایت بیماران ورودی به استان، گفت: ایجاد یک مرکز تخصصی برای پذیرش، بررسی و هدایت بیماران می‌تواند ضمن ساماندهی فرآیندهای درمانی، از بروز واسطه‌گری و فعالیت‌های غیرتخصصی جلوگیری کرده و مسیر ارائه خدمات درمانی را تسهیل کند.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان همچنین بر ضرورت استفاده از ظرفیت پزشکان برجسته و شبکه‌های تخصصی سلامت کشور تاکید کرد و گفت: بهره‌گیری از مجموعه‌هایی که ارتباط گسترده‌ای با جامعه پزشکی کشور دارند، می‌تواند زمینه معرفی توانمندی‌های درمانی استان و جذب بیماران از سایر کشورها را فراهم کند.

اکبری با اشاره به ظرفیت‌های موجود برای جذب بیماران از کشور عراق، بیان کرد: ایجاد دفاتر معرفی و بازاریابی در کشورهای هدف، توسعه همکاری با فعالان حوزه سلامت و معرفی توانمندی‌های پزشکی استان از جمله اقداماتی است که می‌تواند به رونق گردشگری سلامت در همدان کمک کند.   

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان همدان بر تشکیل ساختار مشخص و منسجم برای مدیریت این حوزه تاکید کرد و گفت: لازم است با حضور فعالان بخش خصوصی، متخصصان حوزه درمان و سرمایه‌گذاران، میز گردشگری سلامت استان فعالیت خود را آغاز کند تا برنامه‌های این حوزه با انسجام بیشتری دنبال شود.

او با اشاره به اهمیت تامین زیرساخت‌های اقامتی متناسب با نیاز بیماران و همراهان آن‌ها، اظهار کرد: در کنار ظرفیت هتل‌های استان، باید از سایر مراکز اقامتی دارای مجوز نیز برای اسکان بیماران و همراهان استفاده شود تا ضمن کاهش هزینه‌ها، امکان اقامت بلندمدت و دسترسی مناسب به مراکز درمانی فراهم شود.

اکبری در پایان خاطرنشان کرد: همدان از ظرفیت‌های ارزشمندی در حوزه سلامت، گردشگری و سرمایه‌گذاری برخوردار است و با هم‌افزایی میان بخش خصوصی، فعالان حوزه درمان و دستگاه‌های مرتبط، می‌توان سهم استان را از بازار رو به رشد گردشگری سلامت در منطقه افزایش داد. 

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کد خبر 1405071401647
آزاده صفی
دبیر مرضیه امیری

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