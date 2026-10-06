به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمدرضا اکبری سه‌شنبه ۱۴ مهر، در نشست بررسی ظرفیت‌های گردشگری سلامت استان همدان، بر ضرورت تشکیل و فعال‌سازی میز تخصصی گردشگری سلامت و بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی، پزشکان و فعالان این حوزه برای توسعه گردشگری درمانی تاکید کرد.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان با اشاره به ظرفیت‌های قابل توجه استان در حوزه سلامت و درمان، اظهار کرد: توسعه گردشگری سلامت یکی از حوزه‌های مهم و درآمدزا در صنعت گردشگری است و استان همدان با برخورداری از مراکز درمانی، پزشکان متخصص و زیرساخت‌های گردشگری می‌تواند نقش موثری در جذب بیماران خارجی به‌ویژه از کشورهای همسایه ایفا کند.

او با تاکید بر ضرورت پیگیری مستمر موضوعات مطرح‌شده در جلسات تخصصی، افزود: هر موضوعی که در حوزه گردشگری سلامت مطرح می‌شود باید با جدیت دنبال شود و به مرحله اجرا برسد، ظرفیت‌ها و پیشنهادهای ارائه‌شده از سوی فعالان این حوزه نباید بدون پیگیری باقی بماند و لازم است روند اجرای برنامه‌ها به‌صورت مستمر رصد شود.

اکبری با اشاره به پیشنهاد راه‌اندازی مرکز ارزیابی و هدایت بیماران ورودی به استان، گفت: ایجاد یک مرکز تخصصی برای پذیرش، بررسی و هدایت بیماران می‌تواند ضمن ساماندهی فرآیندهای درمانی، از بروز واسطه‌گری و فعالیت‌های غیرتخصصی جلوگیری کرده و مسیر ارائه خدمات درمانی را تسهیل کند.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان همچنین بر ضرورت استفاده از ظرفیت پزشکان برجسته و شبکه‌های تخصصی سلامت کشور تاکید کرد و گفت: بهره‌گیری از مجموعه‌هایی که ارتباط گسترده‌ای با جامعه پزشکی کشور دارند، می‌تواند زمینه معرفی توانمندی‌های درمانی استان و جذب بیماران از سایر کشورها را فراهم کند.

اکبری با اشاره به ظرفیت‌های موجود برای جذب بیماران از کشور عراق، بیان کرد: ایجاد دفاتر معرفی و بازاریابی در کشورهای هدف، توسعه همکاری با فعالان حوزه سلامت و معرفی توانمندی‌های پزشکی استان از جمله اقداماتی است که می‌تواند به رونق گردشگری سلامت در همدان کمک کند.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان همدان بر تشکیل ساختار مشخص و منسجم برای مدیریت این حوزه تاکید کرد و گفت: لازم است با حضور فعالان بخش خصوصی، متخصصان حوزه درمان و سرمایه‌گذاران، میز گردشگری سلامت استان فعالیت خود را آغاز کند تا برنامه‌های این حوزه با انسجام بیشتری دنبال شود.

او با اشاره به اهمیت تامین زیرساخت‌های اقامتی متناسب با نیاز بیماران و همراهان آن‌ها، اظهار کرد: در کنار ظرفیت هتل‌های استان، باید از سایر مراکز اقامتی دارای مجوز نیز برای اسکان بیماران و همراهان استفاده شود تا ضمن کاهش هزینه‌ها، امکان اقامت بلندمدت و دسترسی مناسب به مراکز درمانی فراهم شود.

اکبری در پایان خاطرنشان کرد: همدان از ظرفیت‌های ارزشمندی در حوزه سلامت، گردشگری و سرمایه‌گذاری برخوردار است و با هم‌افزایی میان بخش خصوصی، فعالان حوزه درمان و دستگاه‌های مرتبط، می‌توان سهم استان را از بازار رو به رشد گردشگری سلامت در منطقه افزایش داد.

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