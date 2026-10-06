به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، در اطلاعیه روز سه‌شنبه ۱۴ مهرماه ۱۴۰۵ معاونت صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌شرقی اعلام شده است که به‌زودی فراخوان استانی ثبت‌نام در تشکل حرفه‌ای صنایع‌دستی و برگزاری مجمع عمومی و انتخابات هیئت‌مدیره این تشکل منتشر می‌شود.

در این اطلاعیه از تمامی فعالان صنایع‌دستی استان دعوت شده است با حضور و مشارکت در این فرآیند، در شکل‌گیری و آغاز فعالیت رسمی تشکل حرفه‌ای صنایع‌دستی استان مشارکت کنند.

بر اساس این اطلاعیه، ثبت‌نام متقاضیان در معاونت صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌شرقی و ادارات میراث‌فرهنگی شهرستان‌های استان انجام خواهد شد.

معاونت صنایع‌دستی استان همچنین از فعالان این حوزه درخواست کرده است تا اطلاعیه‌ها و اخبار مربوط به زمان آغاز ثبت‌نام، برگزاری مجمع عمومی و انتخابات هیئت‌ مدیره را از طریق کانال اطلاع‌ رسانی این معاونت در پیام‌رسان ایتا به نشانی https://eitaa.com/handicrafts_Azarbayjansharghi پیگیری کرده و لینک کانال را برای اطلاع سایر فعالان صنایع‌دستی استان نیز به اشتراک بگذارند.

جزئیات مربوط به زمان ثبت‌نام، شرایط حضور در تشکل و نحوه برگزاری انتخابات متعاقباً از طریق اطلاعیه‌های رسمی معاونت صنایع‌دستی آذربایجان‌شرقی اعلام خواهد شد.

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