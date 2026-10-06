آغاز دور جدید بارش در کشور از امروز

به گزارش میراث آریا، صادق ضیاییان، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا افزود: سه شنبه ۱۴ مهرماه با گذر سامانه بارشی از غرب کشور، در مناطقی از شمال غرب، دامنه‌های زاگرس مرکزی واقع در کرمانشاه، همدان، مرکزی و قم، دامنه‌های جنوبی البرز واقع در استان‌های قزوین، البرز و تهران ابرناکی، وزش باد و رگبارو رعد و برق گاهی وزش باد شدید و گردوخاک پیش‌بینی می‌شود همچنین در شرق اردبیل، گیلان و برخی نقاط مازندران و گلستان ابرناکی و بارش رخ می‌دهد.

او اضافه کرد: چهارشنبه ۱۵ و پنجشنبه ۱۶ مهرماه در ارتفاعات زاگرس مرکزی واقع در غرب کشور، دامنه‌های جنوبی البرز همچنین در برخی نقاط مازندران، گلستان، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی افزایش ابر، گاهی وزش باد شدید و رگبار پراکنده انتظار می‌رود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا ادامه داد: از بعد از ظهر جمعه ۱۷ و طی روز شنبه ۱۸ مهرماه با تقویت جریانات شمالی روی دریای خزر، بارندگی در شمال آذربایجان شرقی، اردبیل، سواحل شمالی، ارتفاعات البرز، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی همراه با کاهش دما پیش‌بینی می‌شود. در دامنه‌های زاگرس مرکزی، زاگرس جنوبی در جنوب کرمان نیز گاهی افزایش ابر رگبار پراکنده و وزش باد رخ می‌دهد.

ضیاییان افزود: طی سه روز آینده در برخی نقاط شمال غرب، غرب، بخش‌هایی از مرکز و دامنه‌های جنوبی البرز در برخی ساعات وزش باد شدید، گاهی گردوخاک و کاهش کیفیت هوا پیش‌بینی می‌شود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا درباره وضعیت جوی تهران طی دو روز آینده اظهارکرد: آسمان تهران فردا چهارشنبه ۱۵ مهرماه کمی ابری تا نیمه ابری، در بعضی ساعت‌ها افزایش باد گاهی وزش باد شدید، در شب ابری و بارش پراکنده باران با حداقل دمای ۱۹ و حداکثر دمای ۲۷ درجه سانتیگراد و طی پنجشنبه ۱۶ مهرماه کمی ابری تا نیمه ابری در بعضی ساعت‌ها افزایش باد گاهی وزش باد شدید با احتمال بارش خفیف باران با حداقل دمای ۲۰ و حداکثر دمای ۲۹ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

ضیاییان در پایان گفت: طی فردا چهارشنبه ۱۵ و پس فردا پنج شنبه ۱۶ مهرماه اهواز با دمای ۴۲ درجه سانتیگراد گرم‌ترین و فردا زنجان با دمای ۱۰ و پس فردا شهرکرد با دمای ۱۱ درجه سانتیگراد سردترین مراکز استان کشور هستند.

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