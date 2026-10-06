به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، داوود آبیان روز دوشنبه ۱۳ مهرماه و در نشست تخصصی بازطراحی گردشگری در عصر هوش مصنوعی با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد در سیاست‌گذاری گردشگری استان گفت: مسئله امروز گردشگری اصفهان صرفاً کمبود ظرفیت نیست، بلکه نحوه تبدیل ظرفیت‌های موجود به محصول، شناسایی بازارهای هدف و ایجاد تجربه‌های متناسب با نیاز گردشگران است.

معاون گردشگری استان اصفهان با اشاره به گستردگی زیرساخت‌ها و تأسیسات گردشگری استان ادامه داد: بیش از هزار تأسیسات گردشگری در اصفهان فعال است و این ظرفیت نشان می‌دهد که استان ازنظر برخورداری از زیرساخت و جاذبه، جایگاه قابل‌توجهی در گردشگری کشور دارد؛ بااین‌حال، برخورداری از ظرفیت به‌تنهایی تضمین‌کننده ورود گردشگر و افزایش ماندگاری وی نیست. در شرایطی که الگوی سفر و رفتار گردشگران تغییر کرده است، نمی‌توان با همان الگوهای گذشته برای آینده گردشگری استان برنامه‌ریزی کرد. امروز لازم است مشخص شود گردشگر با چه انگیزه‌ای مقصدی را انتخاب می‌کند، چه محتوایی بر تصمیم او اثر می‌گذارد، در چه مرحله‌ای از فرایند سفر قرار دارد و چه عواملی موجب انتخاب یا حذف اصفهان از سبد سفر وی می‌شود.

آبیان افزود: کاهش استقبال از اصفهان در بخشی از بازارهای داخلی و خارجی باید به‌صورت علمی و مبتنی بر داده تحلیل شود و به‌جای ارائه پاسخ‌های کلی، لازم است رفتار بازار، تغییرات تقاضا، میزان ماندگاری، الگوی هزینه کرد گردشگران و عوامل مؤثر بر انتخاب مقصد موردمطالعه قرار گیرد.

او یکی از چالش‌های مهم گردشگری استان را تصویر محدود از اصفهان در بازار گردشگری دانست و تصریح کرد: اصفهان نباید تنها با چند جاذبه تاریخی شاخص به بازار معرفی شود. میراث تاریخی و فرهنگی همچنان ستون اصلی برند گردشگری استان است، اما در کنار آن ظرفیت‌های خوراک، طبیعت، کویر، روستاها، گردشگری سلامت، تجربه‌های فرهنگی، گردشگری ماجراجویانه و سایر ظرفیت‌های موجود باید به محصولاتی مشخص، قابل‌فروش و متناسب با بازار هدف تبدیل شوند.

معاون گردشگری استان اصفهان همچنین بر ضرورت تغییر رویکرد از معرفی جاذبه به روایت تجربه تأکید کرد و گفت: گردشگر امروز فقط به دنبال دیدن یک بنا یا ثبت تصویر از یک مکان نیست؛ بلکه تجربه، روایت، تعامل با جامعه محلی، خوراک، فرهنگ و امکان مشارکت در فعالیت‌های مقصد برای وی اهمیت بیشتری پیداکرده است. ازاین‌رو، باید برای هر بازار و گروه مخاطب، تجربه‌ای متناسب طراحی شود.

آبیان استفاده از ظرفیت هوش مصنوعی را در این فرایند یک انتخاب تجملاتی ندانست و افزود: هوش مصنوعی می‌تواند در تحلیل رفتار گردشگران، شناسایی بازارهای هدف، تحلیل داده‌های سفر، تولید محتوای متناسب با مخاطب و حتی طراحی مسیرهای سفر مورداستفاده قرار گیرد. اگر داده‌های گردشگری استان به شکل منسجم جمع‌آوری و تحلیل شود، تصمیم‌گیری از حالت حدس و تجربه فردی فاصله می‌گیرد و به سمت برنامه‌ریزی مبتنی بر شواهد حرکت می‌کند.

او تصریح کرد: استفاده از فناوری زمانی ارزشمند است که به حل یک مسئله واقعی در گردشگری منجر شود. هدف نباید صرفاً استفاده نمایشی از هوش مصنوعی باشد، بلکه باید از این فناوری برای شناخت دقیق‌تر گردشگر، پیش‌بینی تقاضا، هدف‌گذاری بازار، بهبود بازاریابی و افزایش بهره‌وری مجموعه‌های گردشگری استفاده کرد.

معاون گردشگری استان اصفهان با اشاره به‌ضرورت بازنگری در برند گردشگری استان ادامه داد: برند گردشگری اصفهان زمانی می‌تواند در بازار داخلی و بین‌المللی رقابت کند که پشتوانه آن مجموعه‌ای از محصولات متنوع و تجربه‌های واقعی باشد. صرفاً تغییر شعار یا شیوه تبلیغات، بدون تغییر در محصول گردشگری، نمی‌تواند جایگاه مقصد را ارتقا دهد.

آبیان افزود: یکی از الزامات این مسیر، نزدیک‌تر شدن بخش دولتی، دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی، بخش خصوصی و فعالان گردشگری است. هیچ دستگاهی به‌تنهایی قادر به حل مسائل گردشگری نیست و طراحی آینده گردشگری اصفهان نیازمند همکاری مجموعه‌ای از ذی‌نفعان و تقسیم‌کار مشخص میان آن‌ها است.

او با تأکید بر ضرورت شکل‌گیری مدیریت یکپارچه مقصد گفت: گردشگری ماهیتی فرابخشی دارد و موفقیت آن به عملکرد هم‌زمان مجموعه‌ای از دستگاه‌ها و فعالان وابسته است. ازاین‌رو، ایجاد سازوکاری برای هماهنگی و شبکه‌سازی میان ذی‌نفعان می‌تواند از موازی‌کاری جلوگیری کرده و مسیر تبدیل ایده‌ها و مطالعات به برنامه‌های اجرایی را کوتاه‌تر کند.

معاون گردشگری استان اصفهان همچنین سرمایه‌گذاری را یکی از پیش‌شرط‌های توسعه پایدار گردشگری دانست و گفت: توسعه ظرفیت اقامتی، ایجاد زیرساخت‌های جدید، تکمیل زنجیره خدمات و حمایت از سرمایه‌گذاری در مناطق دارای ظرفیت گردشگری باید متناسب با مطالعات بازار انجام شود تا منابع به سمت محصولاتی هدایت شود که واقعاً تقاضای گردشگری دارند.

آبیان تأکید کرد: بازطراحی گردشگری اصفهان باید از شناخت مسئله آغاز شود و با اتکا به داده، طراحی محصول، توسعه بازار، استفاده از فناوری و مشارکت بخش خصوصی به مرحله اجرا برسد. هدف نهایی این است که اصفهان از ظرفیت تاریخی و فرهنگی خود به‌عنوان نقطه شروع استفاده کند و با توسعه تجربه‌های متنوع، بازارهای جدیدی برای گردشگری استان ایجاد کند.

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