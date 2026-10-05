به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، این تفاهم‌نامه ظهر روز دوشنبه ۱۳ مهر، در حضور سیدرضا صالحی‌امیری وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، به امضای انوشیروان محسنی بندپی معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی و احمد نوروزی معاون برون‌مرزی صدا و سیما رسید.

این تفاهم‌نامه در راستای تقویت دیپلماسی فرهنگی و معرفی شایسته ظرفیت‌های گردشگری جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌های بین‌المللی، بین معاونت گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و معاونت برون‌مرزی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران منعقد شده است.

در این تفاهم‌نامه طرفین متعهد شدند تا با بهره‌گیری از توانمندی‌های رسانه‌ای شبکه‌های بین‌المللی، به ارتقای جایگاه و برند گردشگری ایران بپردازند.

بر اساس این توافق، صدا و سیمای ایران مسئولیت تولید و پخش برنامه‌های مستند، گزارش‌ها و محتوای چندزبانه با رویکرد «مقصدسازی» و جذب گردشگران خارجی را بر عهده خواهد داشت.

از سوی دیگر، وزارت میراث‌فرهنگی متعهد به ارائه داده‌ها، آمارها و معرفی سوژه‌های رسانه‌ای و همچنین فراهم کردن زمینه حضور عوامل تولید در مقاصد گردشگری کشور است.

همچنین یکی از محورهای کلیدی این همکاری، تشکیل کمیته تخصصی مشترک برای آموزش مدیریت بحران گردشگری و مدیریت شایعات و مقابله با «ایران‌هراسی» در رسانه‌های خارجی است. این تفاهم‌نامه به مدت سه سال اعتبار خواهد داشت و هدف نهایی آن، ارائه روایتی واقعی، متوازن و جذاب از ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی ایران به مخاطبان جهانی است.

با امضای این تفاهم‌نامه، وزارت میراث‌فرهنگی و سازمان صدا و سیمای ایران در اقدامی راهبردی، وارد فاز جدیدی از همکاری‌های تبلیغاتی برای توسعه صنعت گردشگری کشور شده‌اند. هدف از این همکاری، تبدیل شدن به یک «مقصد گردشگری» جذاب از طریق رسانه‌های بین‌المللی و شبکه‌های دیجیتال است.

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