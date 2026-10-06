به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، نجفعلی عزیزی روز سه‌شنبه ۱۴ مهرماه ۱۴۰۵ در تشریح اهداف این جشنواره اظهار کرد: هدف اصلی ما از برگزاری پنجمین جشنواره ماهی قزل‌آلا، علاوه بر معرفی توانمندی‌های اقتصادی منطقه، برندسازی برای محصولات بومی و ترویج ظرفیت‌های گردشگری ماهنشان است. انتخاب «قلعه تاریخی بهستان» به عنوان محل برگزاری این رویداد، فرصتی است تا گردشگران علاوه بر آشنایی با ظرفیت‌های شیلات منطقه، از جاذبه‌های کهن و میراث‌فرهنگی بی‌نظیر ما نیز بازدید کنند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ماهنشان افزود: این جشنواره بستری برای نمایش توانمندی‌های جوامع محلی، معرفی صنایع‌دستی، محصولات ارگانیک و ظرفیت‌های بومی است که می‌تواند به رونق معیشت مردم و تقویت زیرساخت‌های گردشگری شهرستان منجر شود. برگزاری چنین رویدادهایی می‌تواند ماهنشان را به عنوان مقصدی جذاب برای گردشگران تجربه‌محور معرفی کند.

او گفت: طبق اعلام دبیرخانه جشنواره، این برنامه در روز پنجشنبه، ۱۶ مهرماه ۱۴۰۵ از ساعت ۱۷ در محل قلعه تاریخی بهستان برگزار خواهد شد.

عزیزی در پایان با دعوت از عموم مردم، فعالان حوزه گردشگری و علاقه‌مندان به طبیعت و فرهنگ بومی برای حضور در این جشنواره، خاطرنشان کرد: امیدواریم با مشارکت گسترده مردم و مسئولین، این جشنواره بتواند به یکی از نقاط عطف در معرفی و شناساندن قابلیت‌های شهرستان ماهنشان به سطح ملی تبدیل شود و شاهد رونق بیش از پیش گردشگری در این خطه باشیم.

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