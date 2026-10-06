خیز کرمانشاه برای احیای بازار زیراندازهای سنتی/ از ایجاد «خانه فرش و گلیم» تا برگزاری همایش تخصصی نمد

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، روز سه‌شنبه ۱۴ مهرماه وبینار تخصصی بررسی راهکارهای توسعه و اشاعه بافته‌های داری و غیرداری با محوریت رشته‌هایی همچون فرش، گلیم، گبه، سیاه‌چادر و نمد برگزار شد.

امین کوگانی معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی استان کرمانشاه در این خصوص اظهار کرد: در این نشست که با هدف واکاوی چالش‌های پیش‌روی هنرمندان و تولیدکنندگان این عرصه تشکیل شد، کارشناسان ضمن بحث و تبادل نظر پیرامون آسیب‌شناسی رکود فعلی در بازار فروش زیراندازهای سنتی، بر لزوم اتخاذ رویکردهای نوآورانه برای احیای این هنرها تأکید کردند.

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی استان کرمانشاه افزود: بنا بر تصمیمات اتخاذ شده در این وبینار، برای عبور از وضعیت موجود و رونق دوباره بازار زیراندازهای سنتی، چندین اقدام عملیاتی در دستور کار قرار گرفت. ایجاد «خانه فرش و گلیم» در مرکز استان یکی از مهم‌ترین محورهای مصوب این نشست بود که با هدف تجمیع ظرفیت‌ها و حمایت از هنرمندان این حوزه پیگیری خواهد شد.

او ادامه داد: علاوه بر این، برای معرفی ظرفیت‌های منحصربه‌فرد بافته‌های سنتی استان، برگزاری همایش تخصصی «نمد» در کرمانشاه به‌عنوان یکی از مصوبات دیگر این وبینار تصویب شد.

او در ادامه مباحث مطرح شده در نشست، بر لزوم بهره‌گیری از فرصت‌های نمایشگاهی برای عرضه مستقیم و تخصصی محصولات تأکید کرد.

کوگانی تصریح کرد: بر این اساس، مقرر شد سلسله‌میزهای تخصصی با موضوع «زیراندازهای سنتی» در حاشیه نمایشگاه سراسری صنایع‌دستی که در آبان‌ماه سال جاری برگزار می‌شود، تشکیل شود. انتظار می‌رود با عملیاتی شدن این برنامه‌ها، شاهد تقویت جایگاه صنایع‌دستی بومی در سبد تقاضای بازار و بهبود وضعیت معیشتی هنرمندان بافته‌های داری و غیرداری استان کرمانشاه باشیم.

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