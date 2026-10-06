سه حفار غیر مجاز در قیروکارزین دستگیر شدند

به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، سرهنگ محمد احمدی امروز سه‌شنبه ۱۴ مهرماه ۱۴۰۵ با اعلام این گفت: مأموران گشت خودرویی فرماندهی انتظامی شهرستان قیروکارزین در جریان گشت‌زنی در حوزه استحفاظی و در محور قیر به خوشاب، به یک دستگاه خودروی سواری مشکوک شدند و آن را برای بررسی متوقف کردند.

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی استان فارس افزود: مأموران پس از متوقف کردن خودرو و انجام بازرسی، یک دستگاه فلزیاب به همراه ادوات حفاری را از داخل خودرو کشف کردند. در این عملیات، راننده و دو سرنشین خودرو دستگیر و پس از تشکیل پرونده، متهمان به همراه اقلام کشف‌شده برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شدند.

احمدی با تأکید بر ضرورت مقابله با حفاری‌های غیرمجاز و صیانت از آثار و محوطه‌های تاریخی بیان کرد: هرگونه خرید، فروش، نگهداری و استفاده از دستگاه‌های فلزیاب، منوط به دریافت مجوز از وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی است.

او ادامه داد: فروشندگان دستگاه‌های فلزیاب نیز موظف هستند این تجهیزات را صرفاً به افرادی که مجوز خرید از وزارت میراث‌فرهنگی دریافت کرده‌اند، عرضه کنند. همچنین فروشندگان مکلف‌اند نسخه‌ای از برگ فروش را که شامل مشخصات خریدار و مشخصات فنی دستگاه است، برای وزارت میراث‌فرهنگی ارسال کنند.

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی استان فارس در پایان بر استمرار گشت‌ها و نظارت‌های یگان حفاظت میراث‌فرهنگی استان فارس با هدف جلوگیری از تعرض به محوطه‌های تاریخی و برخورد قانونی با متخلفان تأکید کرد.

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