به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، داوود آبیان امروز سه‌شنبه ۱۴ مهرماه با اشاره به‌ضرورت نگاه بلندمدت به توسعه گردشگری اصفهان گفت: توسعه گردشگری تنها به معرفی جاذبه‌ها و افزایش تعداد بازدیدکنندگان محدود نمی‌شود و اگر زیرساخت‌های اقامتی متناسب با ظرفیت مقصد توسعه پیدا نکند، امکان تبدیل ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و گردشگری اصفهان به رونق پایدار اقتصادی فراهم نخواهد شد.

معاون گردشگری استان اصفهان ادامه داد: اصفهان به دلیل برخورداری از مجموعه‌ای کم‌نظیر از بناها و محوطه‌های تاریخی، میراث‌فرهنگی ناملموس، صنایع‌دستی، ظرفیت‌های فرهنگی و جاذبه‌های طبیعی، از مهم‌ترین مقاصد گردشگری کشور است، اما زیرساخت اقامتی موجود همچنان فاصله قابل‌توجهی با ظرفیت واقعی این مقصد دارد.

آبیان با اشاره به آخرین وضعیت ظرفیت اقامتی رسمی استان افزود: در حال حاضر حدود ۲۲ هزار تخت رسمی در اصفهان وجود دارد که این میزان با نیازهای گردشگری استان تناسب ندارد و نمی‌تواند پاسخگوی برنامه توسعه گردشگری اصفهان در مقیاس ملی و بین‌المللی باشد.

او تصریح کرد: برآوردهای انجام‌شده نشان می‌دهد اصفهان برای آنکه بتواند از ظرفیت‌های گردشگری خود به شکل کامل استفاده کند و در دوره افزایش تقاضای سفر با محدودیت اقامت مواجه نشود، به بیش از ۲۰۰ هزار تخت اقامتی نیاز دارد؛ بنابراین فاصله میان ظرفیت موجود و نیاز آینده، یکی از مهم‌ترین مسائل زیرساختی گردشگری استان به شمار می‌رود.

معاون گردشگری استان اصفهان گفت: مسئله اقامت فقط به ساخت هتل محدود نیست، بلکه باید مجموعه‌ای از ظرفیت‌های اقامتی استاندارد و متنوع در نقاط مختلف استان شکل گیرد تا گردشگر متناسب با نوع سفر، مدت اقامت و قدرت انتخاب خود با گزینه‌های مختلف مواجه باشد.

آبیان از شتاب گرفتن روند ایجاد هتل‌های باکیفیت در استان به‌عنوان یکی از نشانه‌های تغییر رویکرد سرمایه‌گذاری در گردشگری یادکرد و گفت: طی یک سال گذشته چهار هتل پنج ستاره در اصفهان به بهره‌برداری رسیده و با اضافه شدن آن‌ها، تعداد هتل‌های پنج ستاره استان به ۶ واحد رسیده است.

معاون گردشگری استان اصفهان ادامه داد: هم‌اکنون سه هتل پنج ستاره دیگر نیز در استان در حال احداث است که بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، دو واحد از این مجموعه‌ها تا پایان امسال و یک واحد در بهار سال آینده وارد مدار بهره‌برداری خواهد شد و در این صورت تعداد هتل‌های پنج ستاره استان به ۹ واحد افزایش می‌یابد.

او با اشاره به مقیاس برخی از پروژه‌های جدید اقامتی استان افزود: یکی از هتل‌های پنج ستاره در حال ساخت در اصفهان حدود ۴۵۰ تخت ظرفیت دارد و در صورت بهره‌برداری، در زمره هتل‌های بزرگ کشور قرار خواهد گرفت؛ برنامه‌ریزی برای افتتاح این مجموعه تا پایان امسال در حال انجام است.

آبیان همچنین از توسعه ظرفیت اقامتی در خارج از مرکز استان خبر داد و گفت: یک هتل پنج ستاره نیز در خوانسار در حال ساخت است که با بهره‌برداری از آن، ظرفیت اقامت باکیفیت دریکی از مقاصد گردشگری شمال غرب استان افزایش خواهد یافت.

معاون گردشگری استان اصفهان بابیان اینکه توسعه گردشگری اصفهان نباید به دوره‌های رونق سفر محدود شود، تصریح کرد: سیاست اصلی ما باید ایجاد زیرساخت پیش از رسیدن موج جدید تقاضا باشد؛ زیرا زمانی که جریان سفر به شرایط مطلوب بازگردد، فرصت کافی برای ایجاد زیرساخت جدید وجود نخواهد داشت و مقصدی موفق خواهد بود که پیش از افزایش تقاضا، ظرفیت لازم را ایجاد کرده باشد.

او ادامه داد: شرایط کنونی باید به‌عنوان دوره برنامه‌ریزی و آماده‌سازی گردشگری اصفهان مورداستفاده قرار گیرد و موضوعاتی مانند تحولات منطقه‌ای و کاهش مقطعی سفر نباید موجب توقف برنامه‌های توسعه‌ای شود.

معاون گردشگری استان اصفهان تصریح کرد: دوره‌های کاهش سفر، در کنار همه دشواری‌های خود، می‌تواند فرصتی برای بازنگری در شیوه مدیریت مقصد، تقویت ارتباط میان فعالان گردشگری، طراحی محصولات جدید، بازاریابی هدفمند و آماده‌سازی زیرساخت‌ها برای دوره بازگشت تقاضا باشد.

آبیان یکی از ضرورت‌های مهم این مرحله را تقویت نقش بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران دانست و گفت: سرمایه‌گذاران گردشگری نباید منتظر بازگشت کامل رونق سفر بمانند، بلکه باید از اکنون اجرای طرح‌های دارای توجیه و ظرفیت بالا را آغاز کنند تا هم‌زمان با بهبود شرایط، زیرساخت آماده ارائه خدمات به گردشگران باشد.

او ادامه داد: اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان در چارچوب وظایف خود از سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری حمایت می‌کند و صدور مجوزهای متعدد برای ایجاد و توسعه تأسیسات گردشگری در اصفهان و شهرهای پیرامونی، نشان‌دهنده تداوم علاقه سرمایه‌گذاران به حضور در این بخش است.

آبیان با اشاره به‌ضرورت عبور از نگاه سنتی به گردشگری گفت: اصفهان برای دستیابی به جایگاه واقعی خود در بازار گردشگری، نیازمند آن است که از فروش صرف جاذبه‌ها عبور کند و به سمت طراحی تجربه‌های متنوع گردشگری، توسعه رویدادها، افزایش مدت اقامت، ایجاد محصولات جدید و پیوند دادن ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی با اقتصاد محلی حرکت کند.

او افزود: افزایش ظرفیت اقامتی زمانی به نتیجه مطلوب خواهد رسید که هم‌زمان با آن، بازار سازی و معرفی مقصد نیز تقویت شود؛ زیرا تخت اقامتی به‌تنهایی گردشگر ایجاد نمی‌کند و باید میان زیرساخت، محصول گردشگری، بازاریابی، حمل‌ونقل، خدمات و مدیریت مقصد یک زنجیره منسجم شکل گیرد.

معاون گردشگری استان اصفهان همچنین بر ضرورت شکل‌گیری مدیریت یکپارچه مقصد تأکید کرد و گفت: یکی از نیازهای اساسی گردشگری اصفهان، ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های دولتی، شهرداری‌ها، تشکل‌های حرفه‌ای، دفاتر خدمات مسافرتی، هتلداران، سرمایه‌گذاران و سایر فعالان این حوزه است تا برنامه توسعه گردشگری از مجموعه‌ای از اقدامات پراکنده به یک فرآیند منسجم تبدیل شود.

آبیان افزود: دفاتر خدمات مسافرتی در این ساختار می‌توانند نقش مهمی در طراحی و عرضه محصولات جدید، بازاریابی مقصد و ایجاد ارتباط میان عرضه‌کنندگان خدمات گردشگری ایفا کنند و باید ظرفیت این بخش در برنامه‌ریزی آینده گردشگری اصفهان بیش از گذشته موردتوجه قرار گیرد.

او تصریح کرد: هدف نهایی از توسعه زیرساخت‌های گردشگری، افزایش صرف تعداد تخت‌ها نیست، بلکه باید به ایجاد مقصدی رقابت‌پذیر منجر شود که بتواند گردشگر را جذب کند، مدت اقامت وی را افزایش دهد، هزینه سفر را در داخل مقصد توزیع کند و سهم بیشتری از اقتصاد گردشگری را برای شهرها و جوامع محلی به همراه داشته باشد.

معاون گردشگری استان اصفهان تأکید کرد: اصفهان اکنون در مقطعی قرار دارد که باید برای آینده گردشگری خود تصمیم‌های زیرساختی بگیرد و توسعه ظرفیت اقامتی، جذب سرمایه‌گذاری، طراحی محصولات جدید و تقویت مدیریت مقصد، چهار محور مهم برای آماده‌سازی استان جهت ورود به دوره جدید گردشگری است.

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