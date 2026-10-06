به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، جلسه هماهنگی برگزاری جشنواره آلو در روستای توریستی و گردشگری ملحمدره سه‌شنبه ۱۴ مهر به ریاست سلیمان نظری‌دوست فرماندار شهرستان اسدآباد و با حضور سایر اعضا برگزار شد.

فرماندار اسدآباد در این جلسه با اشاره به اهمیت برگزاری این جشنواره به‌عنوان یکی از رویدادهای شاخص فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی منطقه، اظهار کرد: جشنواره آلو فرصت مناسبی برای معرفی توانمندی‌های باغداران و تولیدکنندگان در شهرستان، حمایت از بخش کشاورزی، رونق اقتصادی و تقویت ظرفیت‌های گردشگری روستای ملحمدره است.

نظری‌دوست با تاکید بر ضرورت همکاری و همراهی دستگاه‌های اجرایی شهرستان در برگزاری منسجم و باشکوه این رویداد، تصریح کرد: برگزاری چنین جشنواره‌ها می‌تواند به ایجاد نشاط اجتماعی، معرفی برند محصولات باغی منطقه و رونق گردشگری روستایی کمک شایانی کند.

در این جلسه، مقرر شد با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط، تمهیدات لازم برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر این جشنواره اتخاذ شود و برنامه‌ریزی‌های اجرایی با همکاری مجموعه مدیریت شهری و روستایی ادامه یابد.

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