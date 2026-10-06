به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علیرضا قاسمی سه‌شنبه ۱۴ مهر در تشریح این خبر، گفت: صدور موافقت اصولی برای طرح‌های گردشگری با حجم سرمایه‌گذاری بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان و پیش‌بینی اشتغال بیش از ۱۰۰ نفر انجام شده است.

معاون سرمایه‌گذاری اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان همدان افزود: در راستای توسعه زیرساخت‌های گردشگری، حمایت از سرمایه‌گذاران و رونق اقتصادی استان همدان، کمیته فنی معاونت سرمایه‌گذاری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان، ۶ پرونده مربوط به متقاضیان سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری را بررسی کرد.

او ادامه داد: این پرونده‌ها شامل طرح‌های احداث هتل، مجتمع گردشگری و سفره‌خانه سنتی است که با هدف توسعه ظرفیت‌های اقامتی، پذیرایی و گردشگری استان و فراهم‌سازی زمینه حضور بیشتر سرمایه‌گذاران بخش خصوصی مورد بررسی قرار گرفتند و برای صدور موافقت اصولی آن‌ها اقدام شد.

قاسمی تصریح کرد: بر اساس برآوردهای انجام‌شده، اجرای این طرح‌ها می‌تواند زمینه‌ساز بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری استان همدان و ایجاد بیش از ۱۰۰ فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم باشد.

او عنوان کرد: با پیگیری فرآیند صدور مجوزها، تسهیل امور اداری و حمایت از متقاضیان واجد شرایط، توسعه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را از محورهای اصلی برنامه‌های خود قرار داده است. و این اقدامات در راستای افزایش ظرفیت پذیرش گردشگر، ارتقای کیفیت خدمات گردشگری، ایجاد اشتغال پایدار و تقویت جایگاه همدان به‌عنوان یکی از مقاصد مهم گردشگری کشور دنبال می‌شود.

معاون سرمایه‌گذاری اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان همدان در پایان گفت: تداوم بررسی طرح‌های سرمایه‌گذاری و تسریع در فرآیند صدور موافقت‌های اصولی، گامی موثر در راستای تبدیل ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی استان به فرصت‌های اقتصادی و تقویت نقش صنعت گردشگری در توسعه منطقه‌ای است.

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