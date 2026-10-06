به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، امیر کرم‌زاده امروز سه‌شنبه ۱۴ مهرماه با حضور در سامانه ارتباط مردم و دولت سامد، به‌صورت مستقیم در جریان درخواست‌ها، مسائل و مطالبات مردم در حوزه‌های میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی قرار گرفت.

این مراسم در دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد، امور حقوقی و ارتباطات برگزار شد و در جریان آن، ارتباط مستقیم مردم با مدیرکل میراث‌فرهنگی استان به‌عنوان بالاترین مقام اجرایی این حوزه، امکان طرح بدون واسطه مسائل و پیگیری موضوعات مرتبط با مأموریت‌های اداره‌کل را فراهم کرد.

سامد به‌عنوان یکی از مسیرهای رسمی ارتباط مردم با دولت، صرفاً محلی برای دریافت درخواست‌ها نیست، بلکه سازوکاری برای انتقال مستقیم مسائل جامعه به مدیران دستگاه‌های اجرایی و پیگیری پاسخ آن‌ها در چارچوب وظایف قانونی دستگاه‌ها به شمار می‌رود. حضور مدیران ارشد دستگاه‌ها در این سامانه از این منظر اهمیت دارد که مسائل مطرح‌شده از سوی مردم می‌تواند مستقیماً در فرآیند بررسی، تصمیم‌گیری و ارجاع به بخش‌های تخصصی دستگاه قرار گیرد.

کرم‌زاده در جریان این برنامه با تأکید بر اهمیت ارتباط مستقیم مجموعه میراث‌فرهنگی با مردم گفت: بخش مهمی از مسائل حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در ارتباط مستقیم با زندگی روزمره مردم، مالکان بناهای تاریخی، فعالان اقتصادی، سرمایه‌گذاران، بهره‌برداران تأسیسات گردشگری و تشکل‌های تخصصی قرار دارد و مدیریت این حوزه بدون شنیدن مسائل و مطالبات ذی‌نفعان امکان‌پذیر نیست.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان ادامه داد: سامد یکی از مسیرهای رسمی برای شنیدن مستقیم مسائل مردم است و حضور مدیران در این فرآیند باید به‌گونه‌ای باشد که موضوعات مطرح‌شده پس از دریافت، در مسیر کارشناسی و قانونی خود قرار گیرد و پاسخگویی نیز صرفاً به اعلام یک نتیجه محدود نشود، بلکه پیگیری موضوع تا رسیدن به نتیجه مشخص دنبال شود.

او افزود: در حوزه میراث‌فرهنگی، بسیاری از درخواست‌های مردمی به موضوعاتی مانند حفاظت از بناها و محوطه‌های تاریخی، مسائل مرتبط با حریم و عرصه آثار، نحوه رسیدگی به مشکلات بناهای تاریخی و تعامل میان مالکان، دستگاه‌های اجرایی و مجموعه میراث‌فرهنگی مربوط می‌شود و رسیدگی به هر یک از این موارد نیازمند بررسی دقیق کارشناسی و رعایت ضوابط قانونی است.

کرم‌زاده تصریح کرد: در حوزه گردشگری نیز موضوعاتی مانند سرمایه‌گذاری، ایجاد و توسعه تأسیسات گردشگری، مسائل فعالان این صنعت، فرآیندهای اداری و مشکلاتی که فعالان بخش خصوصی در مسیر فعالیت خود با آن مواجه هستند، باید در چارچوب وظایف دستگاه و مقررات مربوط بررسی و پیگیری شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان با اشاره به‌ضرورت تقویت رویکرد پاسخگویی در مجموعه مدیریتی استان گفت: مردم باید بدانند درخواست آن‌ها در دستگاه اجرایی شنیده می‌شود و هر موضوع پس از بررسی، بر اساس ضوابط و اختیارات قانونی دستگاه پاسخ داده خواهد شد. در مواردی که موضوع خارج از اختیارات اداره‌کل باشد نیز باید مسیر قانونی و دستگاه مسئول برای پیگیری آن مشخص شود.

او خاطرنشان کرد: یکی از الزامات مدیریت در حوزه میراث‌فرهنگی، توجه هم‌زمان به حفاظت از میراث، حقوق مردم و الزامات توسعه است و این تعادل تنها از مسیر گفت‌وگوی مستمر با جامعه و بررسی دقیق مسائل امکان‌پذیر خواهد بود.

کرم‌زاده افزود: ارتباط با مردم نباید به مناسبت‌ها یا برنامه‌های خاص محدود شود و مجموعه میراث‌فرهنگی باید در چارچوب سازوکارهای قانونی، مسیرهای ارتباطی خود را برای دریافت مسائل، پیشنهادها و انتقادهای مردم فعال نگه دارد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان گفت: بخشی از مسائل حوزه میراث‌فرهنگی و گردشگری به دلیل تعدد دستگاه‌های مرتبط، مالکیت‌های مختلف، ضوابط قانونی و حساسیت‌های تخصصی نیازمند هماهنگی میان دستگاهی است و در چنین مواردی، دریافت صحیح درخواست مردم و مشخص شدن مسیر پیگیری می‌تواند از سرگردانی آن‌ها میان دستگاه‌های مختلف جلوگیری کند.

او بابیان اینکه سرمایه اجتماعی مهم‌ترین پشتوانه حفاظت از میراث‌فرهنگی است، تصریح کرد: مردم اصفهان و شهرستان‌های استان، نخستین گروهی هستند که آثار تاریخی، ظرفیت‌های گردشگری و میراث‌فرهنگی را در زندگی روزمره خود لمس می‌کنند و نظرات و مطالبات آن‌ها می‌تواند در شناخت دقیق‌تر مسائل و اولویت‌بندی اقدامات مؤثر باشد.

حضور مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان در سامد در شرایطی انجام شد که گستردگی میراث تاریخی و ظرفیت‌های گردشگری استان، ارتباط مستمر میان دستگاه متولی و جامعه را به‌ضرورتی جدی تبدیل کرده است. پیش‌تر نیز کرم‌زاده بر ضرورت پیگیری قانونی مسائل میراث‌فرهنگی و استفاده از ظرفیت‌های اجتماعی و تخصصی برای حفاظت از میراث استان تأکید کرده است.

بر اساس این گزارش، حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی در سامد می‌تواند علاوه بر تسهیل دسترسی مردم به مدیران، زمینه شناسایی دقیق‌تر مسائل موجود در حوزه‌های مختلف و انتقال آن‌ها به ساختار تصمیم‌گیری دستگاه را فراهم کند؛ موضوعی که در حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به دلیل تنوع ذی‌نفعان و گستردگی مسائل، اهمیت مضاعفی دارد.

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