به گزارش میراث‌آریا، در راستای اجرای برنامه‌های نظارتی وزارت میراث‌فرهنگی، تیم ارزیاب دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و پاسخگویی به شکایات این وزارتخانه چندی پیش با حضور در استان مرکزی، عملکرد بخش‌های مختلف اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان را مورد بررسی و ارزیابی قرار داد.

در جریان این مأموریت، عملکرد حوزه‌های مختلف، نحوه اجرای وظایف و فرآیندهای اداری و اجرایی مورد بررسی قرار گرفت و برخی موضوعات نیازمند پیگیری و ارائه توضیحات تکمیلی شناسایی شد.

در ادامه این فرآیند، مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و پاسخگویی به شکایات وزارت میراث‌فرهنگی نیز با سفر به استان مرکزی، از نزدیک در جریان وضعیت موجود، مسائل و موضوعات مطرح‌شده قرار گرفت و روند پیگیری و جمع‌بندی نتایج بازرسی را دنبال کرد.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده و با هدف بررسی دقیق‌تر موارد مطرح‌شده و تکمیل فرآیند نظارت، معاونت‌های تخصصی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان مرکزی امروز با حضور در دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و پاسخگویی به شکایات وزارتخانه، ضمن ارائه توضیحات، مستندات و اقدامات انجام‌ شده در حوزه‌های تحت مسئولیت خود را تشریح کردند.

این نشست با حضور مدیران و کارشناسان دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و پاسخگویی به شکایات و معاونت‌های تخصصی اداره‌کل استان مرکزی برگزار شد و در جریان آن، موضوعات مرتبط با عملکرد بخش‌های مختلف استان، روند اقدامات انجام‌ شده و موارد نیازمند پیگیری، مورد بررسی و پاسخگویی قرار گرفت.

این رویکرد در راستای تقویت فرآیند نظارت، افزایش پاسخگویی، بررسی دقیق عملکرد واحدهای تابعه و پیگیری نتایج بازرسی‌ها دنبال می‌شود تا ضمن شناسایی نقاط قابل بهبود، اقدامات اصلاحی و مدیریتی لازم نیز در چارچوب ضوابط و مقررات مورد توجه قرار گیرد.

در پایان این نشست مقرر شد، توضیحات و مستندات ارائه‌ شده پس از بررسی کارشناسی، در جمع‌بندی نهایی نتایج بازرسی استان مرکزی لحاظ و موارد لازم برای پیگیری و اقدام، در گزارش نهایی منعکس شود.

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