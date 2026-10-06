به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ورامین اظهار کرد: در رویداد رونمایی از ۳۶۰ طرح خلاقانه آبگینه روح‌الله رحمانی در شهر ملی آبگینه ورامین، مجموعه‌ای از آثار و طرح‌های خلاقانه روح‌الله رحمانی با حضور علی عباسی فرماندار به نمایش درآمد؛ آثاری که با تکیه بر ظرفیت‌های هنر شیشه و آبگینه، جلوه‌ای از خلاقیت، نوآوری و توانمندی هنرمندان این حوزه را به تصویر می‌کشد.

محمد رضا تاجیک گفت: این مراسم فرصتی برای گردهمایی فعالان و هنرمندان رشته شیشه و آبگینه و گفت‌وگو درباره ظرفیت‌های این هنر، ضرورت حمایت از هنرمندان و راهکارهای توسعه و رونق صنایع‌دستی در شهرستان ورامین بود.

او افزود: شهر ملی آبگینه ورامین به عنوان یکی از ظرفیت‌های مهم صنایع‌دستی استان تهران، زمینه مناسبی برای معرفی هنرمندان، تولیدات و قابلیت‌های این هنر فراهم کرده است و برگزاری چنین رویدادهایی می‌تواند در معرفی ظرفیت‌های هنری و تقویت جایگاه صنایع‌دستی منطقه مؤثر باشد.

در این آیین، هنرمندان و فعالان حوزه شیشه و آبگینه ضمن بازدید از آثار، بر ضرورت تداوم برنامه‌های فرهنگی و هنری، حمایت از خلاقیت‌های هنرمندان و معرفی هرچه بیشتر هنر آبگینه ورامین تأکید کردند.

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