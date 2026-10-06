۱۴ مهر ۱۴۰۵ - ۱۲:۱۹

مدیرکل میراث‌فرهنگی آذربایجان‌شرقی خبر داد

قلعه ۲۲ هکتاری کلفیر با معماری منحصربه‌فرد در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید

قلعه ۲۲ هکتاری کلفیر با معماری منحصربه‌فرد در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌شرقی از ثبت ملی قلعه تاریخی کلفیر خبر داد و گفت: این قلعه با وسعت حدود ۲۲ هکتار و برخورداری از معماری نظامی ستاره‌ای‌شکل در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، احمد حمزه‌زاده با اشاره به ثبت قلعه کلفیر در فهرست آثار ملی ایران بیان کرد: ثبت ملی تاریخی کلفیر، به رسمیت شناخته شدن ارزش‌های تاریخی و معماری آن در سطح کشور و فراهم شدن زمینه جدی‌تر برای حفاظت از این بنای ارزشمند است. قلعه کلفیر از آن دسته آثاری است که معماری آن بخشی از تاریخ را در خود حفظ کرده و شایسته معرفی گسترده‌تر به مردم است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌شرقی ادامه داد: مهم‌ترین ویژگی قلعه کلفیر، نقشه ستاره‌ای‌شکل آن است که از الگوهای معماری نظامی دوره قاجار و تأثیرپذیری آن از شیوه‌های دفاعی اروپایی حکایت دارد. برجک‌های پنج‌ضلعی در چهار گوشه و طراحی هندسی بازوهای قلعه، ساختاری ایجاد کرده که هم از نظر معماری قابل توجه است و هم برای دفاع و دیده‌بانی کارکرد داشته است.

او افزود: وسعت حدود ۲۲ هکتاری قلعه نیز نشان می‌دهد که با یک بنای معمولی و محدود روبه‌رو نیستیم، بلکه با مجموعه‌ای گسترده مواجهیم که می‌تواند اطلاعات ارزشمندی درباره استحکامات نظامی تاریخی، شیوه استقرار نیروها و تحولات تاریخی منطقه در اختیار پژوهشگران قرار دهد.

حمزه‌زاده با اشاره به اهمیت تاریخی این اثر گفت: شواهد و گزارش‌های تاریخی، قلعه کلفیر را به فضای تاریخی دوره جنگ‌های ایران و روس نزدیک می‌کند و با توجه به حضور و فعالیت‌های نظامی عباس‌میرزا در منطقه، این احتمال مطرح است که این مجموعه در آن دوره نقشی در پشتیبانی و استقرار نیروهای نظامی داشته باشد.

او تأکید کرد: برای روشن شدن دقیق کارکرد قلعه و نسبت آن با تحولات نظامی آن دوره، انجام مطالعات تاریخی و باستان‌شناسی ضروری است و ثبت ملی اثر می‌تواند مسیر این مطالعات را جدی‌تر و منسجم‌تر کند.

حمزه‌زاده با بیان اینکه ثبت ملی آغاز یک مرحله تازه برای حفاظت از قلعه کلفیر است، گفت: اکنون صیانت از عرصه و حریم این اثر اهمیت ویژه‌ای دارد و باید از هرگونه توسعه اراضی کشاورزی و فعالیت‌هایی که می‌تواند به بقایای تاریخی قلعه آسیب وارد کند، جلوگیری شود.

او افزود: بخش‌هایی از قلعه و محوطه پیرامونی آن در سال‌های گذشته تحت تأثیر فعالیت‌های کشاورزی قرار گرفته و در قسمت‌هایی نیز خندق‌ها و ساختارهای دفاعی تاریخی آسیب دیده‌اند. بنابراین، تعیین دقیق عرصه و حریم و تدوین برنامه حفاظتی برای این اثر باید با جدیت دنبال شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌شرقی خاطرنشان کرد: وجود شواهدی از ساختارهای تاریخی در بخش‌های مختلف قلعه، ضرورت انجام بررسی‌های باستان‌شناسی را دوچندان می‌کند و هرگونه اقدام حفاظتی باید بر پایه شناخت دقیق لایه‌ها و بقایای معماری اثر انجام شود.

حمزه‌زاده در پایان گفت: ثبت ملی قلعه کلفیر یک اتفاق مهم برای میراث فرهنگی استانی است، اما ارزش واقعی این ثبت زمانی آشکار می‌شود که بتوانیم این قلعه را به‌درستی حفاظت، مطالعه و معرفی کنیم. این اثر بخشی از تاریخ معماری نظامی ایران را در خود جای داده و حفظ آن به معنای صیانت از بخشی از هویت تاریخی منطقه برای نسل‌های آینده است.

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کد خبر 1405071401665
مجید فرامرزی
دبیر مهدی ارجمند

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