نشست فعالان گردشگری شهرستان قاینات به مناسبت هفته گردشگری برگزار شد

،به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، در بخش نخست نشست فعالان گردشگری شهرستان قاینات روز سه‌شنبه ۱۳ مهرماه جاری سرمایه‌گذاران گردشگری، ضمن بازدید میدانی گزارشی از عملیات عمرانی و فعالیت‌های انجام شده در مجموعه ارائه کرد. این بازدید فرصتی فراهم کرد تا حاضران از نزدیک با یکی از نمونه‌های شاخص سرمایه‌گذاری گردشگری در شهرستان و استان آشنا شوند.

همچنین حمید عباس‌زاده، رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان قاینات، درباره وضعیت گردشگری شهرستان و ظرفیت‌های موجود در این حوزه سخن گفت.

او با اشاره به اهمیت توجه به جاذبه‌های طبیعی، فرهنگی و تاریخی منطقه که از آن جمله می‌توان به درختان سرو مهمویی که کهنسالترین موجود زنده استان هستند اشاره کرد، گردشگری را زمینه‌ای برای بهره‌گیری از توانمندی‌های محلی دانست.

در ادامه نجیب‌الله رجبی، محقق و نویسنده کتاب‌هایی درباره تاریخ و جغرافیای شهرستان، نوربخش، مدیر بنیاد توسعه فرهنگی و توانمندسازی سپهر، اصغری راهنمای گردشگری و شماری از حاضران دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را درباره توسعه گردشگری شهرستان مطرح کردند. معرفی ظرفیت‌های شهرستان، چگونگی شناساندن جاذبه‌های آن به مخاطبان، نحوه تعامل در فضای مجازی، شکل معرفی شهرستان در قالب ویدئو، گزارش، متن، استوری و دیگر قالب ها و نقش فعالان حوزه‌های مختلف در این مسیر از موضوعات مورد بحث بود.

یکی از مباحث مطروحه برگزاری جلسات هم اندیشی در بازه‌های فصلی یا به ضرورت بود و نخستین اقدام جمعی در این زمینه ثبت آثار تاریخی در گوگل مپ و برخی سکوهای داخلی، مانند نشان تعیین شد.

یکی از محورهای نشست، استفاده از فرصت فصل برداشت زرشک و زعفران بود؛ دو محصول مهم و راهبردی شهرستان که در کنار ارزش اقتصادی و جایگاهشان در کشاورزی منطقه، به گواه دوره‌های قبلی برگزاری جشنواره طلای سرخ، می‌توانند بخشی از هویت و جاذبه‌های گردشگری آن نیز باشند.

حاضران درباره اهمیت معرفی این محصولات و پیوند دادن ظرفیت‌های کشاورزی با گردشگری گفت‌وگو کردند.

انتهای پیام/