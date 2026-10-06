۱۴ مهر ۱۴۰۵ - ۱۲:۲۵

ثبت جشنواره روز ملی روستا و عشایر در تقویم گردشگری کشور

ثبت جشنواره روز ملی روستا و عشایر در تقویم گردشگری کشور

مسئول نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلبهار گفت: با حمایت و همراهی امان‌الله خدمتگزار، فرماندار شهرستان گلبهار و با تلاش اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان گلبهار، «جشنواره روز ملی روستا و عشایر شهرستان گلبهار» در تقویم رویدادهای گردشگری جمهوری اسلامی ایران به ثبت رسید.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علی اکبر احمدزاده امروز سه‌شنبه ۱۴ مهر ماه ۱۴۰۵ بیان کرد: این ثبت ملی، گامی ارزشمند برای معرفی ظرفیت‌های روستایی و عشایری، توانمندی‌های تولیدکنندگان، جاذبه‌های گردشگری و ظرفیت‌های فرهنگی و صنایع‌دستی شهرستان گلبهار در سطح کشور است.

مسئول نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلبهار  ادامه داد: شهرستان گلبهار و گلمکان با ۵۵ روستای زیبا از جمله فریزی، پایه، دولت آباد، اسجیل، آیفد، محسن آباد، سرآسیاب، طویل، پوشان، قوشق آباد و ... ترکیبی از فعالیت‌های کشاورزی، دامپروری، شیلات، پرورش  زنبور عسل، داشتن پیست اسکی شیر باد، دریاچه چشمه سبز، پارک سنجاقک، فرودگاه تفریحی و آموزشی و همچنین مردم مهمان نواز نگین گردشگری خراسان رضوی و مقصد نوین گردشگری محسوب می‌شود. ‌

احمدزاده یادآور شد: جشنواره روز ملی روستا و عشایر گلبهار که ۱۵ تا ۱۹ مهرماه برگزار می‌شود فرصتی برای معرفی بخشی از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های کمتر دیده‌شده گلبهار، به مردم و گردشگران است.

ثبت جشنواره روز ملی روستا و عشایر در تقویم گردشگری کشور

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کد خبر 1405071401667
محمدعلی علی نژاد
دبیر مرضیه امیری

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