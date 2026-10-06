به گزارش میراث آریا، این برنامه روز دوشنبه ۱۳ مهرماه ۱۴۰۵، به دعوت کانون رشد خلاق استان البرز و با حضور و اجرای پریسا شجاعی، فعال حوزه کودک و میراث فرهنگی، برگزار شد.

در این برنامه، مفاهیم حقوق کودک از مسیر قصه‌گویی و با استفاده از شیوه‌های روایی «چمدان قصه‌گویی من» مطرح شد و کودکان با مفهوم میراث فرهنگی ناملموس، آیین‌ها و رسم‌های فرهنگی آشنا شدند.

معرفی و اجرای آیین سنتی «فال‌کوزه» از بخش‌های این برنامه بود که با مشارکت کودکان انجام شد و زمینه گفت‌وگو درباره مشارکت، شنیده‌شدن صدای کودکان و حقوق آنان را فراهم کرد.

کودکان همچنین با شعار امسال هفته ملی کودک، «لبخند کودکان الفبای وطن»، همراه شدند و در بخش پایانی با مشارکت یکدیگر به ساخت عناصر قصه پرداختند.

این رویداد با هدف پیوند دادن قصه‌گویی، حقوق کودک و آشنایی با میراث فرهنگی ناملموس و با محوریت مشارکت کودکان برگزار شد.

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