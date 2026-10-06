۱۴ مهر ۱۴۰۵ - ۱۲:۲۶

«چمدان قصه‌گویی من» روایتی از میراث‌فرهنگی ناملموس و حقوق کودک در آستانه هفته ملی کودک

«چمدان قصه‌گویی من» روایتی از میراث‌فرهنگی ناملموس و حقوق کودک در آستانه هفته ملی کودک

هم‌زمان با هفته ملی کودک، ۳۵ نفر از کودکان کانون رشد خلاق استان البرز در یکی از رویدادهای مرکز معرفی فرهنگی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، با عنوان «چمدان قصه‌گویی من»، با مفاهیم حقوق کودک و میراث فرهنگی ناملموس آشنا شدند.

به گزارش میراث آریا، این برنامه روز دوشنبه ۱۳ مهرماه ۱۴۰۵، به دعوت کانون رشد خلاق استان البرز و با حضور و اجرای پریسا شجاعی، فعال حوزه کودک و میراث فرهنگی، برگزار شد.
در این برنامه، مفاهیم حقوق کودک از مسیر قصه‌گویی و با استفاده از شیوه‌های روایی «چمدان قصه‌گویی من» مطرح شد و کودکان با مفهوم میراث فرهنگی ناملموس، آیین‌ها و رسم‌های فرهنگی آشنا شدند.
معرفی و اجرای آیین سنتی «فال‌کوزه» از بخش‌های این برنامه بود که با مشارکت کودکان انجام شد و زمینه گفت‌وگو درباره مشارکت، شنیده‌شدن صدای کودکان و حقوق آنان را فراهم کرد.
کودکان همچنین با شعار امسال هفته ملی کودک، «لبخند کودکان الفبای وطن»، همراه شدند و در بخش پایانی با مشارکت یکدیگر به ساخت عناصر قصه پرداختند.
این رویداد با هدف پیوند دادن قصه‌گویی، حقوق کودک و آشنایی با میراث فرهنگی ناملموس و با محوریت مشارکت کودکان برگزار شد.

«چمدان قصه‌گویی من» روایتی از میراث‌فرهنگی ناملموس و حقوق کودک در آستانه هفته ملی کودک

انتهای پیام/

کد خبر 1405071401668
فاطمه رهبر
دبیر مهدی ارجمند

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