به گزارش خبرنگار میراث آریا، فرامرز نصیری روز دوشنبه 14 مهر ماه 1405 گفت: جمعی از علاقه‌مندان و دوستداران فرهنگ و تاریخ، با حضور در محوطه باستانی تپه‌های میرک، از این گنجینه ارزشمند تاریخی بازدید کردند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان سمنان با اشاره به اهداف برگزاری این تور فرهنگی اظهار کرد: این بازدید با هدف ایجاد پیوند عمیق میان جامعه مخاطب و جاذبه‌های باستان‌شناسی، و همچنین تبیین ضرورت صیانت از میراث فرهنگی منطقه طراحی شده است تا شرکت‌کنندگان بتوانند با درک بهتر لایه‌های تمدنی این سرزمین، نقش خود را در حفظ این میراث ایفا کنند.

او در ادامه به همکاری‌های گسترده در اجرای برنامه‌های هفته گردشگری اشاره کرد و افزود: این سلسله تورهای فرهنگی و تجربه‌گرا، با برنامه‌ریزی مشترک مدیریت گردشگری و دبیرخانه راه ابریشم شهرداری سمنان و با حمایت‌های همه‌جانبه معاونت گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، استان سمنان، پارک علم و فناوری، دانشکده گردشگری دانشگاه سمنان و گروه مسافرتی پارسیکاسیر در حال اجرا است.

نصیری در پایان تصریح کرد: هدف نهایی از اجرای این مجموعه برنامه‌ها، معرفی ظرفیت‌های گردشگری با رویکرد آگاهانه و ترویج فرهنگ بازدید از آثار باستانی در میان تمامی اقشار جامعه است.

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