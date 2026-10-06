بازارچه محلی و جشن مردمی برداشت آلو در روستای کُرُه شهرستان قاینات برگزار شد

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حمید عباس‌زاده رئیس اداره میراث‌فرهنگی قائنات امرور سه‌شنبه ۱۴ مهر اظهار کرد: استقبال از جشن مردمی برداشت آلو روستای کره چشمگیر بود و بازدیدکنندگانی از شهرهای قاین و بیرجند و دیگر نواحی با وسیله شخصی یا در قالب تور در آن حضور یافتند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان قاینات افزود: بازدید از درختان کهنسال، کارگاه خراص، صرف وعده های خوراکی در اقامتگاه بوم گردی و روستاگردی از جمله برنامه های اجراشده در این رویداد بود.

او ادامه داد: جشن برداشت آلو فرصتی برای معرفی محصولات و توانمندی‌های محلی فراهم کرد. همچنین کسب‌وکارهای حاضر، محصولات و دستاوردهای خود را به بازدیدکنندگان عرضه کردند.

عباس‌زاده بیان کرد: برگزاری این رویداد فرهنگی گردشگری، به همت بنیاد توسعه فرهنگی و توانمندسازی سپهر قاین در کنار فعالان اجتماعی، مردم و اهالی روستا محقق شد. این جشن با استقبال گسترده حاضران همراه بود؛ رویدادی مردمی که بر ظرفیت‌های محلی و همبستگی اهالی روستای کره تأکید داشت.

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