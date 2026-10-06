به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، مستند گزارش یک قتل عمد به تهیه کنندگی و کارگردانی علی خسروی روایتی از خسارات وارده در پی حمله هوایی آمریکا و رژیم صهیونیستی به کاخ موزه چهل ستون اصفهان صبح امروز در حضور جمعی از اعضای پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری به نمایش درآمد.

علی خسروی کارگردان مستند «یک قتل عمد» ضمن تقدیر از پژوهشگاه در برگزاری این رویداد، گفت: این مستند را در زمانی ساختیم که جنگ نابرابر رمضان اتفاق افتاد و میراث اررشمند چهل ستون تحت شعاع قرار گرفت.

او اظهار کرد: گاهی نهادها و دستگاه‌های مرتبط لازم است که از میراث ارزشمند کشورشان آگاه شوند و در جریان رویدادها باشند به ویژه امروزه که جوانان آینده خود را گاها سیاه می‌بینند لازم است از تمدن و میراث گرانبهای کشورشان آگاه شوند.

او همچنین تاکید کرد: نهادهایی مانند پژوهشگاه میراث فرهنگی به عنوان متولی بخشی از این میراث کشور می‌تواند در این آگاهی بخشی نقش موثری داشته باشد.

این رویداد به مناسبت هفته دفاع مقدس و به اهتمام پایگاه مقاومت بسیج پژوهشگاه برگزار شد.

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