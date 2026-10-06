۱۴ مهر ۱۴۰۵ - ۱۲:۳۸

یک کارگردان مستند:

پژوهشگاه میراث فرهنگی می‌تواند در آگاهی بخشی عمومی نسبت به میراث فرهنگی ایران نقش‌آفرین باشد

پژوهشگاه میراث فرهنگی می‌تواند در آگاهی بخشی عمومی نسبت به میراث فرهنگی ایران نقش‌آفرین باشد

کارگردان مستند یک قتل عمد گفت: نهادهایی مانند پژوهشگاه میراث فرهنگی به عنوان متولی بخشی از میراث کشور می‌تواند در آگاهی بخشی عمومی نقش آفرین شود.

به‌گزارش خبرنگار  میراث آریا، مستند گزارش یک قتل عمد به تهیه کنندگی و کارگردانی علی خسروی روایتی از خسارات وارده در پی حمله هوایی آمریکا و رژیم صهیونیستی به کاخ موزه چهل ستون اصفهان صبح امروز در حضور جمعی از اعضای پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری به نمایش درآمد.

علی خسروی کارگردان مستند «یک قتل عمد» ضمن تقدیر از پژوهشگاه در برگزاری این رویداد، گفت: این مستند را در زمانی ساختیم که جنگ نابرابر رمضان اتفاق افتاد و میراث اررشمند چهل ستون تحت شعاع قرار گرفت.

او اظهار کرد: گاهی نهادها و دستگاه‌های مرتبط لازم است که از میراث ارزشمند کشورشان آگاه شوند و در جریان رویدادها باشند به ویژه امروزه که جوانان آینده خود را گاها سیاه می‌بینند لازم است از تمدن و میراث گرانبهای کشورشان آگاه شوند.

او همچنین تاکید کرد: نهادهایی مانند پژوهشگاه میراث فرهنگی به عنوان متولی بخشی از این میراث کشور می‌تواند در این آگاهی بخشی نقش موثری داشته باشد.

این رویداد به مناسبت هفته دفاع مقدس و به اهتمام پایگاه مقاومت بسیج پژوهشگاه برگزار شد.

انتهای پیام/

کد خبر 1405071401671
فاطمه رهبر
دبیر مهدی ارجمند

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