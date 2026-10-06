ضرورت تسریع در تعیین تکلیف و جذب تسهیلات گردشگری یزد

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، امروز سه‌شنبه ۱۴ مهرماه، نشست کمیته فنی بررسی طرح‌های تسهیلاتی از محل منابع ماده ۹۵ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان یزد، با حضور محمدرضا علمدار یزدی، معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استاندار یزد و جمعی از مدیران اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان برگزار شد.

محمدرضا علمدار یزدی، معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استاندار یزد در این نشست با تأکید بر اهمیت جذب به‌موقع منابع تسهیلاتی حوزه گردشگری اظهار کرد: نباید فرصت استفاده از منابع اختصاص‌یافته از دست برود و لازم است فرآیند بررسی، تصویب و پرداخت تسهیلات با سرعت بیشتری دنبال شود.

او با اشاره به عملکرد استان یزد در جذب منابع حمایتی افزود: یزد در جذب تجمیعی منابع تخصیصی از محل جزء ۲-۷ بند (ب) تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۵، در جایگاه نخست استان‌ها قرار گرفته و در برخی دیگر از بخش‌های این منابع نیز جزو استان‌های برتر کشور است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استاندار یزد ادامه داد: طی سال‌های اخیر با اضافه شدن حوزه گردشگری به مجموعه معاونت اقتصادی، نگاه ویژه‌تری به این بخش شکل‌گرفته است و یزد به‌عنوان تنها استانی که حوزه‌های اقتصادی و گردشگری را در یک معاونت دنبال می‌کند، تلاش دارد گردشگری را هم‌پای اقتصاد استان به پیش ببرد.

علمدار یزدی بابیان اینکه توسعه گردشگری می‌تواند نقش مؤثری در رونق اقتصادی، ایجاد اشتغال و افزایش سرمایه‌گذاری در استان داشته باشد، بر ضرورت استفاده هدفمند از ظرفیت‌های مالی و تسهیلاتی برای تقویت زیرساخت‌های گردشگری و حمایت از فعالان این حوزه تأکید کرد.

او همچنین به برگزاری نخستین نمایشگاه تخصصی گردشگری یزد از ۱۳ تا ۱۶ مهرماه در محل نمایشگاه بین‌المللی یزد اشاره کرد و گفت: امید است این رویداد با حضور گسترده مردم، فعالان صنعت گردشگری و گردشگران همراه شود و زمینه معرفی هرچه بیشتر ظرفیت‌های گردشگری استان و تقویت این صنعت را فراهم کند.

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