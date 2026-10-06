به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، امیر کرم‌زاده امروز سه‌شنبه ۱۴ مهرماه با اشاره به برنامه ایجاد موزه تاریخ و فرهنگ خوانسار در خانه تاریخی ابهری گفت: این طرح با همکاری شهرداری خوانسار و با هماهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان دنبال می‌شود و بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، فرآیند واگذاری این بنای تاریخی به شهرداری در هفته آینده وارد مرحله اجرایی خواهد شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان ادامه داد: در همین چارچوب، تفاهم‌نامه همکاری میان اداره‌کل میراث‌فرهنگی و شهرداری خوانسار تنظیم و امضا می‌شود تا مسئولیت‌های هر یک از طرفین در زمینه مطالعه، آماده‌سازی، تجهیز و راه‌اندازی موزه مشخص شود.

کرم زاده با تأکید بر اینکه راه‌اندازی موزه در یک بنای تاریخی نیازمند طی شدن مراحل مطالعاتی و محتوایی است، افزود: شهرداری خوانسار باید مطالعات و طرح‌های مورد نیاز برای اجرای پروژه را تهیه و برای بررسی و هماهنگی به اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان ارسال کند و موضوع برآورد اعتبارات مورد نیاز نیز در همین مرحله مشخص خواهد شد.

او تصریح کرد: پس از مشخص شدن نیازهای اعتباری و مطالعاتی، اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان در بخش‌های تخصصی از جمله تجهیزات موزه، ویترین‌پردازی و طراحی محتوایی با شهرداری همکاری خواهد کرد تا فرآیند تبدیل خانه تاریخی ابهری به یک موزه استاندارد و قابل بهره‌برداری با سرعت بیشتری دنبال شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان با اشاره به اهمیت این طرح برای خوانسار گفت: ایجاد موزه تاریخ و فرهنگ خوانسار صرفاً به معنای استقرار مجموعه‌ای از اشیا در یک بنای تاریخی نیست، بلکه هدف این است که ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و هویتی شهرستان در قالب یک فضای موزه‌ای ساماندهی و برای شهروندان، پژوهشگران و گردشگران قابل ارائه شود.

کرم زاده با بیان اینکه خانه تاریخی ابهری قرار است به بستر معرفی تاریخ و فرهنگ خوانسار تبدیل شود، ادامه داد: محتوای موزه، نحوه ارائه آثار، ویترین‌پردازی و تجهیزات آن با هماهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی انجام خواهد شد تا این مجموعه بتواند از نظر محتوایی و موزه‌ای نیز از استانداردهای لازم برخوردار باشد.

او با اشاره به نقش شهرداری در پیشبرد این پروژه اظهار کرد: بخش مهمی از سرعت اجرای طرح به عملکرد شهرداری خوانسار در تهیه مطالعات، ارائه طرح‌های اجرایی، تعیین نیازهای اعتباری و فراهم کردن مقدمات بهره‌برداری بستگی دارد و اداره‌کل میراث‌فرهنگی نیز در حوزه تخصصی موزه و حفاظت از بنای تاریخی، همکاری و هماهنگی لازم را انجام خواهد داد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان افزود: در صورت انجام به‌موقع مطالعات و تأمین مقدمات اجرایی، تلاش بر این است که موزه تاریخ و فرهنگ خوانسار طی شش ماه آینده آماده بهره‌برداری شود؛ البته تحقق این زمان‌بندی به میزان همکاری شهرداری و سرعت انجام مراحل مطالعاتی، اعتباری و اجرایی پروژه وابسته است.

کرم زاده تصریح کرد: تبدیل خانه تاریخی ابهری به موزه، می‌تواند یکی از گام‌های مهم در تقویت زیرساخت‌های فرهنگی و گردشگری خوانسار باشد، زیرا این پروژه به صورت همزمان حفاظت از یک بنای تاریخی و ایجاد یک کاربری فرهنگی برای معرفی پیشینه شهرستان را دنبال می‌کند.

او تاکید کرد: با اجرای این طرح، خانه تاریخی ابهری می‌تواند از یک بنای تاریخی صرف به یک فضای فعال فرهنگی و موزه‌ای تبدیل شود و ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی خوانسار را در معرض دید مردم و گردشگران قرار دهد.

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