برگزاری جشنواره فرهنگی، ورزشی و گردشگری در روستای بیهود قاینات

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آیا، حمید عباس‌زاده رئیس اداره میراث‌فرهنگی قائنات اظهار کرد: جشنواره فرهنگی، ورزشی و گردشگری در روستای بیهود با هدف معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری روستای بیهود و ایجاد فضایی شاد و مفرح برای خانواده‌ها و علاقه‌مندان به ورزش و گردشگری برگزار شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان قاینات افزود: در این جشنواره شرکت‌کنندگان ضمن آشنایی با جاذبه‌ها و ظرفیت‌های گردشگری منطقه، در برنامه‌های آموزشی و ورزشی از جمله تیراندازی با کمان و قایقرانی در آب‌های بند روستا شرکت کردند.

او ادامه داد: آموزش رشته‌های تیراندازی با کمان و قایقرانی با همراهی مربیان و با رعایت نکات ایمنی انجام شد و شرکت‌کنندگان فرصت یافتند این رشته‌های ورزشی را از نزدیک تجربه کنند.

عباس‌زاده بیان کرد: برگزاری رویدادهای فرهنگی، ورزشی و گردشگری در روستاها می‌تواند نقش مؤثری در معرفی ظرفیت‌های طبیعی و گردشگری مناطق، افزایش نشاط اجتماعی و فراهم‌کردن زمینه رونق فعالیت‌های گردشگری داشته باشد.

او یادآور شد: جشنواره فرهنگی، ورزشی و گردشگری بیهود با استقبال اهالی و بازدیدکنندگان همراه شد و لحظاتی پرنشاط را برای خانواده‌ها و شرکت‌کنندگان رقم زد.

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