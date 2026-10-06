به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سید میکائیل موسوی ۱۳ مهر ماه ۱۴۰۵ در حاشیه آیین افتتاح این پروژه اظهار کرد: توسعه زیرساخت‌های گردشگری در مناطق روستایی یکی از اولویت‌های اصلی این اداره‌کل است و راه‌اندازی اقامتگاه‌های بوم‌گردی نقش مؤثری در توزیع عادلانه خدمات گردشگری و رونق اقتصادی روستاها ایفا می‌کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان با اشاره به اهمیت جذب سرمایه‌گذار در این حوزه افزود: اقامتگاه بوم‌گردی مهر دیار که در روستای سارمساقلو واقع شده است، با حجم سرمایه‌گذاری ۱۰۰ میلیارد ریال توسط بخش خصوصی احداث شده است که این امر نشان‌دهنده ظرفیت بالای استان برای جذب سرمایه‌گذار در پروژه‌های خرد و کلان گردشگری است.

او با تأکید بر اینکه گردشگری روستایی یکی از محورهای اصلی توسعه پایدار در استان زنجان محسوب می‌شود، تصریح کرد: با افتتاح این اقامتگاه، علاوه بر تنوع‌بخشی به خدمات اقامتی استان، برای ۳ نفر به‌صورت مستقیم اشتغال‌زایی ایجاد شده است که امیدواریم این روند با حمایت‌های لازم، تداوم یابد.

موسوی در پایان ضمن قدردانی از تلاش‌های سرمایه‌گذار این مجموعه خاطرنشان کرد: معرفی آداب‌ورسوم، صنایع‌دستی و غذاهای بومی هر منطقه، از اهداف کلیدی اقامتگاه‌های بوم‌گردی است و ما تلاش می‌کنیم با ارائه تسهیلات و مشاوره‌های تخصصی، مسیر را برای فعالان این حوزه هموارتر کنیم.

شایان‌ذکر است، روستای سارمساقلو به دلیل موقعیت جغرافیایی و ظرفیت‌های بومی، یکی از مناطق مستعد برای توسعه گردشگری روستایی در شهرستان زنجان به شمار می‌آید.

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